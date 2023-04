Korneuburger bleiben die Standard-Könige

Werbung

Zwei Spiele, neun Tore, davon sieben nach Eckbällen oder Freistößen – die Kicker des SC Sparkasse Korneuburg sind nicht nur Tabellenführer, sondern auch Könige der Standardsituationen.

Gegen die Breitenauer am vergangenen Freitag fielen drei Treffer nach einer Ecke und einer aus einem 35-Meter-Freistoß von Benjamin Sulimani, der durch die Mauer den Tormann überraschte. „Ein echter Strich“, staunte Trainer Gerald Schalkhammer, der übrigens die Frage verneint, ob er Standards ganz besonders trainiert. „Natürlich ist es Teil meines Trainingsplans, aber kein Schwerpunkt. Bei uns liegt es vor allem an der hohen Qualität der Spieler.“ Sulimani, Manuel Tuczai und vor allem Daniel Bauer sind die SCK-Herren des ruhenden Balles. Letzterer zeigte schon in Langenlebarn beim 4:1-Erfolg auf, drei Tore fielen nach von Linksfuß Bauer perfekt angeschnittenen Freistößen aus halbrechter Position.

Ein Innenverteidiger als offensiver Matchwinner

So groß die Freude von Schalkhammer über diese Qualitäten sind, so wenig erfreut zeigte er sich von der Chancenauswertung: „Dass wir nur ein Tor aus dem Spiel heraus erzielten, das stört mich. Da haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“ Bezeichnend, dass Innenverteidiger Stevan Kovacevic gegen die Gäste aus dem Süden der „Man of the Match“ war, zwei Tore und eine Vorlage gab der 28-Jährige.

Das freute Schalkhammer genauso wie die nächsten Patzer der Konkurrenz: Wolkersdorf verlor das Derby in Mistelbach 1:2, rutschte in der Tabelle hinter Brunn zurück, das mittlerweile mit zehn Punkten Rückstand erster Verfolger der Korneuburger ist. Von einer Vorentscheidung im Titelkampf will Schalkhammer aber nichts wissen: „Das interessiert mich nicht, wir wollen und werden jedes Match hoch konzentriert angehen, bis wir unser großes Ziel erreicht haben.“