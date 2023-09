Abschied von Bielanov

24 Reservespiele, ein Tor - so lautet die Bilanz von Artem Bielanov in Wolkersdorf. Der 2006er-Jahrgang flüchtete im vergangenen Jahr aus seiner ukrainischen Heimat und schloss sich im Sommer 2022 dem SCW an. „Jetzt hat er ein Stipendium an der Uni in Kiew erhalten und ist gleich nach dem Match (gegen Klosterneuburg, Anm.) und seiner Verabschiedung abgereist“, berichtete Obmann-Stellvertreter Stefan Schellner.

Vom Verein gab es für den Ukrainer einen Wimpel und ein Mannschaftsfoto aus seiner Wolkersdorf-Zeit.