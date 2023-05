Auf Abschiedstour in der Heimat

Für Wolkersdorf-Trainer Günter Schiesswald gab es beim letzten Auftritt als gegnerischer Trainer einen 4:1-Erfolg beim SV Sierndorf. „Es ist immer was Schönes, da in Sierndorf zu spielen. Es prickelt immer. Danke an die Mannschaft, dass ich das so positiv abschließen konnte.“

Wieder „on fire“: Drei Spiele, neun Punkte

Ganz allgemein prickelt es beim SCW auch wieder, seit Schiesswald seinen Abschied im Sommer bekannt gab. „Nur weil ich gesagt habe, ich hör auf, gewinnen wir auf einmal alles. Hätt ich das schon früher gewusst, dann hätt ich das schon zu Beginn gesagt“, schmunzelte Schiesswald nach den jüngsten drei Siegen, nachdem das Frühjahr mit nur einem Punkt aus drei Spielen begann.

Stanic: Fünf Tore in den letzten drei Spielen

Die „Abschiedsverkündung“ hat freilich wenig mit dem Erfolgslauf zu tun. Vielmehr ist es die Rückkehr von vielen angeschlagenen bzw. zuletzt verletzten Akteuren, allen voran Goalgetter Christian Stanic. Er traf in den letzten drei Partien starke fünf Mal und macht dort weiter, wo er im Herbst aufgehört hat. Schiesswald ist froh, dass er Stanic wieder auf dem Platz begrüßen darf: „Man merkt, wenn er am Platz ist, dann macht das auch mit der Mannschaft etwas.“ Dass er noch nicht bei 100 Prozent sei, klingt angesichts der Torausbeute schon fast wie eine Drohung an die Konkurrenz. „Er gibt uns die Sicherheit, dass nach vorne immer was passieren kann. Das ist extrem wichtig“, so Schiesswald weiter.

Der ehemalige Verteidiger vergaß aber auch nicht auf seine Defensivabteilung rund um die Innenverteidiger Matthias Hager und Thomas Hochmeister. „Die Abwehr ist bombensicher gestanden.“