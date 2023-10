Beckham, Messi und ... Schöpf

Das Solo zum 1:1 gegen Brunn brachte am Sportplatz in Wolkersdorf alle zum Staunen. Mittelfeldmann Daniel Schöpf fasste sich ein Herz, ließ die gesamte Brunner Defensive stehen, spielte auch noch Tormann Christian Haselbauer aus und schob ins leere Tor ein. „Wahnsinn. Da kannst du bei Inter Miami anrufen und das dem Beckham zeigen. Unglaublich“, jubelte Masseur Manfred Neusiedler Sekunden nach dem Einschlag auf der Betreuerbank.

Für den SCW war es der Startschuss zur Aufholjagd. Schöpf legte einen Freistoß und einen Elfer zum 3:1-Erfolg nach, bei beiden Standardsituationen wurde er selbst gelegt – macht in Summe fünf Treffer in den letzten beiden Partien, denn schon im Derby gegen Mistelbach hatte er per Freistoß und Elfer getroffen und war damit maßgeblich am 2:1-Sieg im Prestigeduell beteiligt. „Daniel Schöpf ist für mich der Lionel Messi der 2. Landesliga. Es ist unglaublich, was er teilweise für Einzelaktionen hat“, schwärmt Trainer Markus Siebenhandl von seinem Kapitän. Auch von Brunn-Trainer Robert Schiener gab es Extralob: „Ein überragender Schöpf hat den Unterschied ausgemacht.“ Für den Spielmacher waren es im Spitzenspiel die Saisontore vier, fünf und sechs, im gesamten vorigen Herbst traf er fünf Mal.

Siebenhandl: „Sensationell, was die Jungen aufsaugen“

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ist Schöpf nicht wegzudenken. Anpeitscher, Motivator, Führungsfigur, Anker und Kreativgeist – der 33-Jährige füllt viele Rollen aus. Siebenhandl ist froh, ihn in seinen Reihen zu haben: „Sensationell, was die jungen Spielen aufsaugen können von ihm. Er ist mein verlängerter Arm auf dem Feld.“

Ganz allgemein wollte Siebenhandl nicht nur seinen Spielführer und Kopf auf dem Platz hervorheben, sondern die geschlossenen Mannschaftsleistungen der letzten Wochen betonen. „Bei uns ist der Hauptfaktor der Teamspirit und die Leidenschaft, die wir liefern. Egal, ob wir jetzt in Rückstand sind oder nicht. Egal, welche Situationen auf uns zukommt, da sind wir in dieser Saison nochmal stark gewachsen, dass wir einfach als Mannschaft darauf antworten können“, so der Coach.

Erstes Verfolgerduell gewonnen, weitere warten

Er sieht die Früchte harter Arbeit: „Die Truppe macht mich sehr, sehr stolz. Sie spiegelt einfach das wider, was wir als Trainerteam auch vorleben. Wir sind immer aktiv, immer motiviert und versuchen uns immer gegenseitig zu pushen. Im Endeffekt macht sich das bezahlt.“

Apropos bezahlen: Die Rechnung bekam der SCW schon präsentiert, mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen sicherte man den zweiten Platz hinter den Admira Panthers ab und bleibt weiterhin erster Verfolger. Auch die nächsten Begegnungen haben es in sich, wenn Emanuel Rajdl, Marcel Bleyer und die Kollegen nach Stockerau müssen, dann Bad Vöslau empfangen und zu Rene Hieblinger und dessen Bisambergern fahren. Zum Abschluss der Herbstsaison steht ein Heimspiel auf dem Programm, Langenlebarn ist zu Gast „In Wiesen“.