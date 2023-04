Die „Elf“ brachte Eibl kein Glück

Werbung

Noch bevor das Heimspiel der Wolkersdorfer gegen Bad Vöslau anfing, fiel dem regelmäßigen Zuschauer auf: Viele Spieler der Heimischen liefen nicht mit ihrer gewohnten Rückennummer auf. So trug etwa Niklas Mikulanec, der erstmals seit 28. Oktober in der Startelf stand, die 21 und nicht „seine“ 19. „Wir haben neue Dressen und deswegen haben ein paar Spieler auch eine neue Nummer“, klärte Co-Trainer Markus Siebenhandl etwas unspektakulär auf.

Thomas Eibl stand mit der Nummer Elf auf dem Feld, normalerweise trägt er die Acht. „Da war die Dress kaputt und wir haben schnell umdisponiert“, schildert Siebenhandl. Eibl selbst gab zu, schon an seinem Achter zu hängen und auch ein wenig abergläubisch zu sein. „Aber das ist beim Ärmel komplett aufgerissen, vielleicht hab ich auch deswegen nicht getroffen.“ Er vergab nämlich im ersten Durchgang zwei gute Möglichkeiten und auch in Hälfte zwei ließ er einen Kopfball aus. „Es passt im Moment nicht viel zusammen, ich muss zwei Tore schießen“, wusste er um die Großchancen. Eibl will weiter arbeiten und Gas geben: „So ist es, wenn es nicht läuft, aber da können wir uns nur selbst rausholen.“

Stichwort rausholen: Der SCW musste, obwohl Top-Torjäger Christian Stanic nicht im Kader stand, das Trikot mit dessen Nummer Elf rauskramen. Das streifte ja Eibl über, der vor dem Spiel noch zum Hörer griff, um seinen Mitspieler zu kontaktieren: „Ich hab den Stani noch angerufen, ob es für ihn eh in Ordnung ist, dass ich mit der Elf spiele.“ Der gab sein Okay, zur Dauerlösung soll der Nummerntausch allerdings aus mehreren Gründen nicht werden. „Alleine schon weil der Achter ein Large ist und der Elfer ein Medium. Die Zeiten sind vorbei“, lachte Eibl. Nachsatz: „Ich hoffe, sie nähen es.“

Stanic in Laufschuhen, aber zumindest auf dem Platz

Auf der anderen Seite benötigt Stanic sein Trikot vielleicht bald wieder selbst, denn der Stürmer steht seit der Vorwoche wieder auf dem Feld – vorerst zwar nur locker und in Laufschuhen, aber er ist zurück. Die Physio-Einheiten dürften anschlagen, Trainer Günter Schiesswald ist vorsichtig optimistisch: „Es war ein bisschen Bewegungstherapie, er hat keine Schmerzen gehabt. Mal schauen, wie sich das entwickelt.“