Doppelpacker Sinnbild für das Team

„Jetzt sind wir bei der Sache“, sagte Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl nach dem ersten Saisonsieg gegen die Horn Amateure. Eineinhalb Wochen später klingt das fast wie eine Drohung, denn der SCW legte in Katzelsdorf nach und besiegte die Elf von Trainer Peter Lackner auswärts mit 5:0.

Bei der bis dato besten Saisonleistung ließ man die Truppe rund um die Ex-Profis Christopher Drazan, Matthias Lindner und Bernhard Fucik alt aussehen. Vor allem, weil man hinten nichts zuließ und die Offensive wieder ablieferte. Christian Stanic – Goalgetter vom Dienst – traf einmal mehr doppelt und führt mit sechs Treffern schon wieder die Torschützenliste an, nachdem er sich erst im letzten Jahr die Krone aufgesetzt hat. Für einen anderen, nämlich für Mittelfeldmann Florian Waranitsch, war es eine Premiere.

Erstmals zwei Tore für Waranitsch

Waranitsch, der sich zu Beginn der Saison noch mit einer Verletzung herumplagte, stand erst zum zweiten Mal im Herbst in der Startformation, bestritt überhaupt erst die dritte Partie. Doppelt zu treffen steht für ihn, anders als für Stanic, nicht auf der Tagesordnung. Fünf Tore stehen insgesamt im Kampfmannschaftsbereich auf der Haben-Seite, zwei davon fielen am Samstag. „Allgemein, da spreche ich nicht nur für ihn: Die Burschen wissen, was sie zu tun haben. Er ist ein Sinnbild dafür. Er hat super Anlagen und den Willen, Dinge umzusetzen, die man ihm mitgibt“, lobte Siebenhandl seinen Youngster gleichermaßen wie das ganze Team.

Das 100-Jahr-Jubiläum der Wolkersdorfer kam zum Feiern genau richtig. Siebenhandl und Co waren am Sonntag im Einsatz, schon am Freitag (Austrotop live) und am Samstag (Tag der Jugend) ging am Sportplatz die Post ab.

Geht es nach dem Trainer, soll die auch sportlich weiter abgehen: „Der Zug ist jetzt wieder im Rollen und ich hoffe, dass niemand die Bremse findet.“ Die nächste Chance, den SCW zu bremsen, hat Aufsteiger Klosterneuburg am Freitag. Die Mannschaft von Coach Mario Handl startete mit sieben Punkten und damit solide in die Spielzeit. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Ebreichsdorf. Wolkersdorf sammelte bisher einen Zähler mehr.