Erstmals seit Mai in der Liga verloren

Der Wolkersdorfer Zug hat also doch eine Bremse – und die fand am Samstagnachmittag ausgerechnet Ex-Mistelbacher und Katzelsdorf-Coach Peter Lackner mit seinem Team.

Seit fast genau neun Monaten, genauer gesagt seit dem 27. Mai, war Wolkersdorf in der Liga unbesiegt. Damals nahm Stockerau mit einem 2:0-Erfolg drei Punkte mit nach Hause, diesmal gelang das Katzelsdorf. Dabei war Wolkersdorf, das ersatzgeschwächt ohne den erkrankten Emanuel Rajdl und den nach wie vor am Rücken verletzten Christian Stanic antrat, sogar 2:1 in Front. Marcel Bleyer und Fabian Stöckl – dem sein erstes Kampfmannschaftstor gelang – trafen. Eine Gelb-Rote Karte, ausgerechnet für Torschütze Bleyer, und willensstarke Gäste drehten die Partie in der Schlussphase aber noch einmal, Katzelsdorf siegte 3:2.

Co-Trainer Markus Siebenhandl will die erste Pflichtspielniederlage seit Mai rasch abhaken: „Bitter. Insgesamt sind wir noch nicht dort, wo wir im Herbst waren. Aber wir sehen diese Halbserie jetzt als neue Herausforderung.“ Er versprach der Konkurrenz in naher Zukunft wieder ein starkes Wolkersdorfer Team: „Es wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, dass wir wieder dort hinkommen, wo wir im Herbst waren. Aber wir werden wieder dort hinkommen.“

Mikulanec-Comeback macht Freude

Bei all dem Ärger über die Auftaktniederlage gab es am Samstag aber auch positive Nachrichten: Niklas Mikulanec feierte früher als erwartet ein Comeback. Der Rechtsverteidiger wurde nach gut einer Stunde aufs Feld geschickt, durfte erstmals wieder Minuten sammeln. Siebenhandl bremst vor dem Derby gegen Mistelbach aber: „Ihm fehlt natürlich noch was auf seine Topform.“ Wie es mit Goalgetter Stanic weitergeht, ist noch ungewiss. Der Torjäger war beim 4:0-Sieg im Herbst das Um und Auf, erzielte zwei Treffer. Auch Rajdl, der am Freitag zurückkehren dürfte, war einmal erfolgreich.

Apropos erfolgreich: Die Statistik der letzten Derbys spricht für die Roten aus Wolkersdorf, denn vor dem 4:0 zu Hause gewannen die Jungs von Trainer Günter Schiesswald in Mistelbach mit 5:0. Der SCW verlor zuletzt im Mai 2019.