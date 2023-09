Die doppelte Premiere

Am Freitagabend gab es im Bezirk gleich zwei Premieren, denn die höchsten Mistelbacher Klubs traten erstmals zu Duellen an, die es so in der Vergangenheit noch nicht gab.

Schauplatz Wolkersdorf

Erstmals seit Einführung des Onlinesystems traf der SC Wolkersdorf auf Klosterneuburg. Der Aufsteiger zeigte sich beim Vizemeister gut organisiert und nahm beim 1:1 trotz Unterzahl ab Minute 39 einen Punkt mit. Für Trainer Markus Siebenhandl ist es in der Matchvorbereitung egal, ob der Gegner zum x-ten Mal Sierndorf, Stockerau oder Obergänserndorf heißt, oder eben erstmals Klosterneuburg: „Da gibt es für uns als Trainerteam keinen Unterschied, wir bereiten uns auf jeden Gegner gleich vor. Es geht mehr um uns, darauf liegt das Hauptaugenmerk. Wenn wir unser Spiel durchziehen, sind wir gut, wenn uns das nicht gelingt, können wir auch gegen Klosterneuburg Punkte liegen lassen.“ Genau wie vor den Partien gegen andere Kontrahenten gab es Telefonate und Videosichtungen. „Im Endeffekt hab ich Klosterneuburg genau so erwartet“, erklärte Siebenhandl auf Nachfrage.

Auf der Sechs spielte übrigens einmal mehr Verteidiger Lukas Weigl, der ab dieser Woche beruflich im Ausland weilt. „Er beginnt jetzt in Deutschland, wird am Wochenende aber teilweise verfügbar sein“, berichtet sein Coach.

Schauplatz Mistelbach

Genau 30 Minuten, nachdem in Wolkersdorf angepfiffen wurde, ging es auch für Mistelbach los. Die Mannen von Trainer Alfred Rötzer sahen sich mit den Horn Amateuren konfrontiert, auch diese Paarung gab es so noch nie. Rötzer sah es ähnlich wie Siebenhandl: „Im Endeffekt sammelt man viele Informationen, da geht es gar nicht so viel um Namen. Ich hab mir zum Beispiel das Video gegen Wolkersdorf angeschaut. Von der Vorbereitung her jetzt nicht der große Unterschied.“

Auch er hatte eine klare Vorstellung davon, wie der Gegner auftreten wird: „So, wie wir es erwartet haben. Wir haben gewusst, dass sie technisch, spielerisch und physisch gut sind.“ Für ihn waren den Waldviertler dennoch eine kleine Wundertüte: „Gerade bei den Amateurteams weißt du ja nie, wer kommt“, spielte er auf die Verstärkungen aus der 2. Liga an.

Rötzer wollte jedenfalls eines verhindern: dass sein Team den Gegner unterschätzt: „Ich hab seit Montag gepredigt, dass wir nicht auf die Tabelle schauen dürfen.“ Dort liegt Horn nämlich am Ende, hat bisher erst zwei Punkte gesammelt und als einzige Mannschaft der Liga noch keinen Sieg gefeiert.

Wiedersehen macht Freude

Die kommenden Gegner sind für die Bezirksklubs kein Neuland – im Gegenteil. Am Wochenende kommt es zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Wolkersdorf muss nach Ebreichsdorf und hat den nächsten Aufsteiger vor der Brust. Anders als bei Klosterneuburg gab es dieses Aufeinandertreffen aber schon mehrmals, zusätzlich ist beim ASK mit Stephan Kasmader der frühere Wolkersdorf-Kapitän seit dieser Saison Co-Trainer.

Mistelbach hingegen muss nach Katzelsdorf und trifft dort auf den ehemaligen Coach Peter Lackner, der mit Lukas Stetter und Rona Bumba auch zwei frühere FCM-Kicker unter seinen Fittichen hat. Vor allem Stetter spielte insgesamt siebeneinhalb Jahre für Mistelbach, Bumba immerhin zwei. Ausgerechnet vor dem Duell mit dem FCM trugen sich beide Akteure gegen die Admira Panthers in die Schützenliste ein – für Stetter das erste Tor, Bumba hingegen traf schon fünf Mal.