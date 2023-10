Doppelpacker blickt freudig auf's Derby

40 Minuten waren im Spiel zwischen Wolkersdorf und den Admira Panthers durch, als Niklas Mikulanec außerhalb des Sechzehners mit links abzog. Die Kugel ging abgefälscht zum 1:1 ins Netz. Nur sechs Minuten später, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, zog er aus ähnlicher Position mit rechts ab. Wieder abgefälscht, wieder drin – zwei Tore, die die Partie zugunsten seiner Wolkersdorfer drehten.

Am Ende schlugen die Jungadmiraner aber zurück, machten aus dem 1:2 aus ihrer Sicht ein 3:2, der SCW ging leer aus. Doppelpacker Mikulanec, der erstmals im Kampfmannschaftsbereich über zwei Treffer in einem Spiel jubeln durfte, resümierte nach intensiven 90 Minuten: „Ein super Match von beiden Mannschaften, eine super Leistung, ein schnelles Spiel.“

Die drei Punkte, die seinem Team diesmal verwährt blieben, will er am Freitag im Derby gegen Mistelbach holen: „Wir können aus dieser Partie einiges mitnehmen. Wenn wir so spielen, glaube ich, dass wir gegen Mistelbach super mithalten und am Ende gut dastehen können.“ Für den 24-Jährigen besonders brisant: Vater Paul coacht beim Bezirksrivalen die Reserve.

Trainer Markus Siebenhandl blickt dem Derby freudig entgegen, auch wenn gegen die jungen Südstädter die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (vier Siege, zwei Remis, Anm.) riss. „So eine Serie ist am Papier sehr, sehr schön und gibt Selbstvertrauen, aber jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln, Spieler fit kriegen und zum Derby gegen Mistelbach.“

Er erwartet beim Rivalen „eine komplett andere Partie“ als noch gegen die Admira, ist sich sicher: „Wahrscheinlich wieder hoch intensiv. Die Vorfreude ist groß, jetzt heißt es sich gut vorbereiten.“

Rötzer freut sich über zwei Rückkehrer

Mistelbach verlor in Ebreichsdorf am Freitag 0:1 durch ein Cornertor, Coach Alfred Rötzer bedauerte den Ausgang des Spiels, blickte aber sofort dem nächsten entgegen. Er weiß um die Stärke der Wolkersdorfer, will sich allerdings nicht verstecken: „Sie sind eingespielt und haben offensiv Riesenqualität. Aber wir wollen sie ärgern und daheim dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Es gibt viele Sachen, die wir richtig gut machen, aber auch viele Sachen, die wir noch besser machen können.“

Rötzer will in den 90 Minuten alles rauskitzeln: „In einem einzelnen Spiel und vor allem in einem Derby ist alles möglich.“ Mit Oliver Stuchetz und Jan Neumann hat er zwei Rückkehrer und damit mehr Möglichkeiten.

Dass Paul Mikulanec seit Sommer die Reserve coacht und eng mit Sohn Niklas verbunden ist, hält er für keinen entscheidenden Vorteil: „Wir kennen Wolkersdorf und sie kennen uns. Ich glaube sie haben keine Geheimnisse vor uns und wir auch nicht vor ihnen.“

Ein Blick auf die jüngsten Derbyergebnisse lässt das Pendel Richtung Wolkersdorf ausschlagen, der SCW gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen. Justament das letzte Derby im März entschied aber der FCM für sich, Marcel Bauer war mit zwei Treffern der Held, wurde anschließend vor der NÖN-Kamera von Sportleiter Hannes Stangl geherzt und von seinen Teamkollegen gebührend gefeiert. Am Freitag ab 19.30 Uhr werden die Karten in Mistelbach neu gemischt.