Hager brach den „Bann“ nach 246 Minuten

Der zweite Treffer von Rechtsverteidiger Niklas Mikulanec in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen die Admira Panthers war der letzte, der nicht auf das Konto von Daniel Schöpf ging.

Die Partie am 29. September ging für den SC Wolkersdorf zwar noch mit 2:3 gegen Tabellenführer Admira Panthers verloren, seither gab es aber nur noch Siege – vier am Stück, wenn man den vom Freitag gegen Bad Vöslau schon dazurechnet. Das Kuriose? Alle Tore dabei erzielte Spielmacher Daniel Schöpf. Bis zum 3:0 in Minute 51, da assistierte er nach neun Treffern am Stück „nur“. Seinen Corner verwertete Innenverteidiger Matthias Hager volley zum 3:0. Zwischen dem ersten Schöpf-Treffer – das 1:1 in Mistelbach – und dem Tor von Hager lagen 246 Minuten. Es war erst Hagers siebenter Treffer überhaupt im Kampfmannschaftsbereich, seinen letzten durfte er Anfang Juni bei der 1:6-Pleite gegen Vösendorf „bejubeln“.

Hager wollte auch wieder auf den Spielbericht

„Es hat schon fast danach ausgeschaut, als würde nur er (Schöpf, Anm.) die Tore machen, aber ich wollte mich auch mal wieder am Spielbericht blicken lassen“, hatte der Defensivmann nach dem Tor gut lachen. Wie wichtig Spielmacher Schöpf ist, weiß natürlich auch er: „Ich bin froh, dass er uns die Tore macht und die Sicherheit gibt. Er ist immer für ein Tor gut, fast wie ein eiskalter Stürmer vorm Tor.“

Trainer Markus Siebenhandl interessierte mehr das Wie als das Wer. Denn Wolkersdorf presste bei den ersten beiden Treffern unnachahmlich, zwang den Gegner zu Fehlern und blieb vor dem Tor cool. „Wir leben viel davon, dass wir Zweikämpfe gewinnen und wenn wir einen Fehler machen, sofort ins Gegenpressing gehen.“ Dass das intensiv und anstrengend ist, weiß der Coach. Er weiß aber auch, dass sich sein Team schon daran gewöhnt hat: „Wenn da einer auslässt, wird er sofort von den Jungs oder mir erinnert.“

Voller Fokus. SCW-Trainer Markus Siebenhandl bleibt mit seinen Teams in der Erfolgsspur. Foto: David Aichinger

Siebenhandl will den Erfolgslauf aber nicht „nur“ an den Ballgewinnen und dem ständigen Druck festmachen, sondern auch am eigenen Spiel: „Wir haben uns auch in den Ballbesitzphasen weiterentwickelt. Wenn wir alles umsetzen, was wir uns vornehmen, geht einem Trainer natürlich das Herz auf.“

Nächster harter Brocken: Am Freitag auswärts Bisamberg mit Lokalmatador Rene Hieb-linger auf der Trainerbank.