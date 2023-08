Offenes Rennen um die Nummer eins

Wer wird beim SC Wolkersdorf zum Auftakt im Tor stehen? Diese Frage ist bis 11. August noch zu beantworten. In den Tests gegen Groß-Schweinbarth und Neudorf bekamen sowohl Maximilian Weiss, als auch Konkurrent Maximilian Schiener je eine Halbzeit pro Partie. Am Freitag gegen Wullersdorf änderte Trainer Markus Siebenhandl seine Herangehensweise ein wenig, gab Weiss 90 Minuten. Am Dienstag gegen Columbia stand dann Schiener über die volle Distanz im Gehäuse. „Es soll jetzt jeder einmal eine faire Chance bekommen und dann werden wir schauen, wer zum Saisonstart besser in Form ist“, hat Siebenhandl keinen Stress, was die Einserfrage betrifft.

Wullersdorf verbockte bei Goalie Anmeldung

Beim letzten Gegner aus Wullersdorf hätte man dieses Luxusproblem gerne. Die Anmeldung von Neuzugang Thomas Weindl scheiterte nämlich, der frühere Laa- und Hohenau-Tormann ist weiterhin bei Rehberg (Gebietsliga Nordwest/Waldviertel) gemeldet. Genau diese Tatsache stellt Walter Pöltl beim SKW nun vor ein Torhüterproblem. Die Optionen sind rar, vermutlich wird wie im Frühjahr Youngster Kilian Eichhorn spielen.

Zurück zu Wolkersdorf: Dort sah Siebenhandl beim 4:0 in Wullersdorf „60 Minuten wirklich viel Positives. Da haben wir schon sehr, sehr viel umgesetzt, von dem, was wir uns vornehmen.“ Und das, obwohl wichtige Akteure wie Christian Stanic und Florian Waranitsch fehlten. „Aber nur mit Wehwehchen. Wir schauen aktuell auf die Belastungssteuerung und haben sie geschont“, gab der Coach Einblicke.

Zuletzt geschont. Goalgetter Christian Stanic wurde von Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl gegen Wullersdorf nicht aufgeboten. Foto: Robert Simperler

Statt Stanic stürmte Ahmed El Dib, der laut Siebenhandl zuletzt wieder einen großen Schritt nach vorne machte. Zu sehen war das auch beim Treffer zum 1:0, sein Schuss aus 20 Metern schlug genau im Kreuzeck ein. Bevor es zum Saisonstart mit dem Heimspiel gegen Sierndorf losgeht, gastiert zur Generalprobe jetzt noch Stadtligist Mannswörth „In Wiesen“. Gespielt wird Samstag um 18 Uhr.