Rochade im Tor der Wolkersdorfer

Acht Jahre lang hütete Christian Schiller das Tor des SC Wolkersdorf, prägte damit eine Ära beim Verein mit. Nach der Saison ist Schluss, hört das Wolkersdorfer Eigengewächs auf und rückt in die zweite Reihe. Er wird künftig das Tormanntraining bei seinem Herzensverein übernehmen. Apropos übernehmen: Für ihn rückt der bisherige Zweier Maximilian Weiss (22) zum Einser auf, bekommt also das Vertrauen von Verein und Sportleiter Wolfgang Jaich. Der betonte: „Ich glaube, er wird das schaffen. Er kann ein guter 2. Landesliga-Goalie werden.“ Wer hinter Weiss als Nummer zwei in die Saison 2023/24 geht, ist noch ungeklärt. Jaich verriet: „Da sind wir gerade dran, ein paar (Torhüter, Anm.) zu sichten.“

Zillinger-Abschied, die Dritte

Manuel Zillinger, schon von 2014 bis 2016 und von 2017 bis 2020 in Wolkersdorf, verlässt den Verein zum dritten Mal. Der 32-jährige Mittelfeldmann kam vergangenen Sommer von Ligakonkurrent Sierndorf zurück zum SCW, geht jetzt aber wieder. Jaich gab Auskunft: „Die Trennung hat weder sportliche, noch zwischenmenschliche Gründe.“ Man scheint sich also nicht mehr einig geworden zu sein.

Ebenfalls „weg“ sind Maximilian Mayer, Lukas Weigl und Thomas Neid. Bei allen drei Akteuren hat das berufliche Gründe. Mayer sei mit der Ausbildung zum Videoanalysten fertig und liebäugele mit einem Engagement in Salzburg, Weigl ziehe es für 18 Monate nach Deutschland und auch Jurist Neid müsse fußballerisch „kleinere Brötchen backen“, so Jaich.

Für Manuel Zillinger (l.) endet das Kapitel SC Wolkersdorf genau wie für Trainer Günter Schiesswald am Saisonende. Foto: David Aichinger

Große Namen bleiben

Auch wenn die Abgänge schmerzen, Wolkersdorf und Jaich leisteten gute Arbeit in Sachen Vertragsverlängerungen. So bleiben mit Spielmacher Daniel Schöpf, Flügel Emanuel Rajdl und Rechtsverteidiger Niklas Mikulanec drei absolute Leistungsträger an Bord. Ebenfalls fix: Abwehrchef Matthias Hager und Innenverteidiger-Kollege Thomas Hochmeister. Dazu kommen Marcel Bleyer, Florian Waranitsch, Fabian Stöckl, Ahmed El Dib, Thomas Petronczki und Thomas Eibl. Auch der Routinier macht weiter, was die Verantwortlichen besonders freut. Schon länger war ja klar, dass Goalgetter Christian Stanic bleibt.

Auf der Seite der Neuzugänge soll David Lippeck nicht der einzige bleiben. Der zentrale Mittelfeldmann ist für die entstandende Zillinger-Lücke vorgesehen, zudem wollen Jaich und Co junge Talente nach Wolkersdorf lotsen: „Wir suchen noch ein paar junge Spieler, die Potenzial mitbringen und schon Kampfmannschaftserfahrung gesammelt haben.“