Zwei Wendungen mit besserem Ende für Katzelsdorf

Beide Teams starteten vorsichtig, mehr als Halbchancen gab es in der Anfangsphase nicht. Daniel Schöpf prüfte mit einem Lupfer Katzelsdorf-Goalie Dominik Hemmelmayer, auf der anderen Seite hatten die Gäste zwei, drei Schüsse aus aussichtsreichen Positionen.

In Minute 25 klingelte es dann aber erstmals und das ging aus Wolkersdorfer Sicht viel zu einfach.„Da hat die Zuordnung einfach nicht gepasst", meinte Co-Trainer Markus Siebenhandl. Katzelsdorf spielte einen Freistoß kurz ab, bei der Flanke auf den zweiten Pfosten standDavor Tadijanovic völlig blank und netzte ein. Bis zur Pause kam von beiden Teams offensiv nicht mehr viel, die zweite Halbzeit sollte es allerdings in sich haben...

Wolkersdorf brauchte nur sieben Minuten

Die Heimmannschaft kam mit einem anderen Gesicht aus den Kabinen, drehte an einigen Schrauben und erntete schnell den Lohn dafür. Marcel Bleyer köpfte eine Standardsituation an der ersten Stange überragend ein. Sein Kopfball schlug im langen Eck ein. Den Schwung nahm man mit, nur fünf Minuten nach dem Ausgleich war es Rechtsverteidiger Fabian Stöckl, der in Minute 52 sogar auf 2:1 stellte. Stöckl hatte, wieder nach einer Standardsituation,die kürzeste Leitung und traf aus einem Gestocher heraus.

Alles roch nach einem Heimsieg, auch Siebenhandl fand:„Ab dem Zeit Punkt haben wir die Partie eigentlich gut im Griff gehabt.“ Thomas Eibl hatte die Riesenchance auf das 3:1, schob den Ball schon am herauseilenden Hemmelmayer vorbei, durfte aber nicht über ein Tor jubeln, weil ihn die Katzelsdorfer Hintermannschaft noch von der Linie kratzte.

Eibl vergibt, Bleyer fliegt

Nach knapp einer Stunde musste der SCW jedoch den nächsten Rückschlag hinnehmen, Bleyer sah für„Hohes Bein" Gelb-Rot, Siebehandl war ehrlich: „Unglücklich, weil er ihn nicht sieht. Aber ist natürlich eine gelbe Karte.“ Günter Schiesswald stellte in der Folge auf ein 4-4-1-System um, der Katzelsdorfer Druck nahm zu. Yasin Adigüzel und Bernhard Fucik waren die Vorboten, SCW-Goalie Christian Schiller konnte sich auszeichnen.

Nach 86 Minuten konnte aber auch Schiller nichts mehr machen, Adigüzel staubte ab und markierte das 2:2, das Wolkersdorf vermutlich auch genommen hätte. So weit sollte es aber nicht kommen, weil Matthias Hager und sein Schlussmann ein Abstimmungsproblem hatten, das dem Unbeteiligten Moritz Pichler den Ball vor die Füße spülte. Er musste in Minute 90 nur noch einschieben, nachdem Hager auf Schiller wartete, sich dann aber entschied denn Ball im letzten Moment selbst zu klären und seinen Gegenspieler anschoss. Pichler stand daneben und jubelte Sekunden später über den Auswärtserfolg.

Siebenhandl nahm es am Tag nach der Niederlage gelassen:„Wir können den Jungs wenig vorwerfen, sie haben alles rausgehaut. Großes Kompliment an alle.“

Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner: "Wenn du durch so ein spätes Tor die Partie gewinnst, ist immer auch Glück dabei. Allerdings hatten wir schon davor die Chancen, das Spiel zu entscheiden. Die Mannschaft hat auch im Rückstand nie aufgegeben, ein toller Sieg für uns."

Wolkersdorf - SC Katzelsdorf 2:3 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Wolkersdorf, 250 Zuseher, SR Goran Knezevic

Tore:

0:1 Davor Tadijanovic (25.)

1:1 Marcel Bleyer (47.)

2:1 Fabian Stöckl (52.)

2:2 Yasin Adigüzel (86.)

2:3 Moritz Stangl (90.)

Wolkersdorf: C. Schiller - M. Hager, M. Bleyer - T. Eibl, D. Schöpf, F. Waranitsch (62. N. Mikulanec) - F. Stöckl - T. Neid (69. L. Weigl) - T. Petronczki - T. Hochmeister - M. Zillinger; M. Weiss, F. Fuchs, M. Mayer, A. El Dib

Trainer: Günter Schießwald

SC Katzelsdorf: D. Hemmelmayer - O. Köse (80. D. Jäger), B. Fucik, D. Tadijanovic - M. Stangl - J. Gallei - N. Andesilic, C. Mattes - Y. Adigüzel - M. Sramek - C. Drazan; M. Lechner, P. Kadletz, E. Karakaya, M. Kovacs, M. Tometschek

Trainer: Peter Lackner

Karten:

Gelb: Marcel Bleyer (22., Unsportl.) bzw. Markus Sramek (31., Foul), Davor Tadijanovic (70., Foul), Nemanja Andesilic (73., Unsportl.), Daniel Jäger (88., Unsportl.), Moritz Stangl (90., Unsportl.)

Gelb-Rot: Marcel Bleyer (58., Foul) bzw. keine