Neue Hochspannung statt Titelentscheidung

Zehn Punkte Vorsprung für die letzten vier Spiele! Die Karotte, die der SC Korneuburg am Freitag beim Schlagerspiel in Wolkersdorf vor der Nase hatte, wäre nichts weniger als die Entscheidung im Titelrennen gewesen. Für Trainer Gerald Schalkhammer hätte es aber nicht einmal ein Sieg sein müssen, er hätte auch ein Remis und weiterhin sieben Zähler Vorsprung genommen: „Wenn du hier zumindest nicht verlierst, dann glaube ich, wäre die Suppe gegessen gewesen. So ist das Ganze jetzt noch spannend.“

Denn es war Wolkersdorf, das nach 93 Minuten verdient als Sieger vom Feld ging. Selbst Schalkhammer gefiel das Auftreten des Gegners weit besser als jenes seiner eigenen Mannschaft – speziell in Hälfte eins, in der Niklas Mikulanec aus gut 25 Metern auch den goldenen Treffer in die Maschen setzte: „Für mich ist es schon bezeichnend, wenn man sich in der zweiten Halbzeit steigern muss in einem Spitzenspiel. Dann muss man sich schon hinterfragen, warum das überhaupt notwendig ist. Normal musst du da von der ersten Minute an brennen, und da war uns Wolkersdorf einfach voraus.“

In der Tabelle ist – trotz der Niederlage – weiterhin Korneuburg voraus, allerdings nur noch um vier Punkte. Das Restprogramm könnte knuspriger nicht sein, und zwar auf beiden Seiten: Sowohl bei Wolkersdorf, als auch bei Korneuburg stehen noch Brunn und Stockerau auf dem Spielplan, also der Dritte und Vierte. Der SCK muss dazu noch gegen den Fünften Sierndorf ran, was überdies ein Derby ist, und gegen Mistelbach. Wolkersdorf reist noch nach Bisamberg und zum Sechsten Vösendorf. „Da kann jeder jeden schlagen“, glaubt Schalkhammer , der die neue Spannung naturgemäß „schade“ findet: „Weil die Chance eben sehr groß war.“

Apropos Chance: Wittert Wolkersdorf, das vor ein paar Wochen schon um zehn Punkte distanziert war, spät in der Saison doch noch einen Weg zur Meisterschaft? „Nein“, sagt Trainer Günter Schiesswald, in seiner Kabine würde niemand über den Titel sprechen: „Wir leben gerade die Momente, die wir uns erarbeiten und erspielen. Und es ist ein wunderschöner Moment. Aber nächste Woche wartet schon wieder eine schwierige Aufgabe.“ Dass sein Team gegen den – für Schiesswald – „wahrscheinlichen Meister“ beide Spiele nicht verloren hat und nun nochmal Spannung aufkommt, gefällt ihm freilich schon: „Das wollten wir, das ist uns gelungen, und darauf sind wir sehr stolz.“

Balzer und Endlicher mussten verletzt raus

Für Korneuburg war indes nicht nur das Resultat bitter: Maximilian Balzer (Knöchel) und Michael Endlicher (muskulär) verletzten sich im Schlagerspiel. Ob sie im Saisonfinale nochmal mitmachen können, ist fraglich.