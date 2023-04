Schießwald-Aus nach über sechs Jahren im Amt

Werbung

Nach sechseinhalb Jahren in Rot ist für Trainer Günter Schießwald im Sommer Schluss. Im Frühjahr 2017 kam der ehemalige Profi vom SV Stripfing zum SCW, coachte seither mit Höhen und Tiefen. Zum hundertjährigen Jubiläum lässt er es gut sein. Schießwald gab Einblick in die Entscheidungsfindung: „Es war schon länger im Kopf, ist keine plötzliche Entscheidung.“

Dass man im Herbst ungeschlagen mit 31 Punkten auf Rang zwei landete, damit eine Rekord-Halbserie spielte und im Sommer das hundertjährige Vereinsbestehen kommt, seien nur kleine Punkte auf der „Pro-Aufhören-Liste“ gewesen. Der Langzeittrainer sagte: „Ja, schon auch. Aber es sind viele kleine Gründe gewesen. Es war eine richtig tolle Zeit mit vielen tollen Erlebnissen. Ich bin sehr dankbar. Das Schöne ist, dass man in Wolkersdorf in Ruhe arbeiten kann. Diese Zeit und diese Ruhe hast du wahrscheinlich sonst nirgends.“

Schießwald hebt Entwicklung hevor

Im ersten Halbjahr nach seiner Übernahme landete Wolkersdorf auf Rang 13, die erste volle Schießwald-Spielzeit 2017/18 schloss man als Achter ab. 2018/19 wurde der SCW sensationell Dritter, bevor Corona kam, 2021/22 war es dann wieder Platz acht. Aktuell liegt man auf dem vierten Platz. „Dass die Entwicklung immer wieder nach oben gegangen ist, macht mich sehr stolz. Das ist schön“, so der scheidende Coach, der verspricht: „Ich werde genau so engagiert weitermachen, wie bisher. Wir wollen unser Ziel erreichen und unter die ersten drei kommen.“

Abschiedstournee, bevor andere Hobbys kommen

Zehn Spiele wird der 49-Jährige also noch an der Seitenlinie stehen, danach will er seinen Fußball-Ruhestand genießen: „Ich investiere meine Zeit ab Sommer anderweitig. Nach 40 Jahren Fußball ist das auch in Ordnung.“ Er will sich auf jeden Fall dem Reisen widmen, möglicherweise auch anderen Sportarten: „Je nachdem, wo ich mein Talent finde“, lacht Schießwald. Fix ist: Ab Sommer 2023 coacht er (vorerst) definitiv nicht mehr: „Ich höre auf und bin auch nicht für andere Vereine verfügbar. Ich mache sicher eine Pause. Was in zwei, drei Jahren ist, kann ich jetzt nicht sagen.“

Sein Nachfolger liegt nicht nur für viele SCW-Kenner auf der Hand. Auch für Schießwald ist klar, wer den SCW nach der Saison übernehmen soll – sein langjähriger Co-Trainer Markus Siebenhandl. „Ich weiß nicht, was Wolkersdorf macht. Aber natürlich ist es so, wenn mich wer fragt, würd‘ ich den Markus vorschlagen. Ein guter Mann, sehr loyal, und er kennt Wolkersdorf und die Spieler in- und auswendig“, so der Ex-Internationale.

Auch Jaich präferiert Siebenhandl

Sportleiter Wolfgang Jaich suchte das Gespräch zu seinem Übungsleiter, um die Zukunft abzustecken: „Wie jedes Jahr. Der Trainer ist immer der Erste. Ich hab‘ es ihm freigestellt, weil wir zufrieden sind, aber überrascht war ich nicht (von Schießwalds Entscheidung, auzuhören, Anm.), weil er es ja schon ein paar Mal anklingen hat lassen.“ In den kommenden Tagen stehen weitere Gespräche an, unter anderem mit Siebenhandl: „Ich lege sehr viel Wert auf Kontinuität, deswegen ist das naheliegend. Wir haben aber noch nicht gesprochen, es kommt natürlich auch darauf an, ob er es machen will.“

Was den Kader und die Spielerentscheidungen über den Sommer hinaus betrifft, konnte Jaich ebenso schon ein wenig vorweggreifen: „Da wird sich einiges tun.“