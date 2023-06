Schiesswald geht als Vize-Meister

Hochemotional endete am Samstagabend nach sechseinhalb Jahren die Ära von Trainer Günter Schiesswald beim SC Wolkersdorf. Der scheidende Coach verabschiedet sich mit einem 4:1 gegen Stockerau standesgemäß und übergibt seinem langjährigen Co Markus Siebenhandl als Vizemeister, inklusive neuem Punktrekord. 56 standen am Ende zu Buche, die bisherige Höchstmarke waren 52 Zähler in der Saison 2005/06.

Neben Schiesswald wurden auch mehrere Akteure verabschiedet, allen voran der langjährige Kapitän Stephan Kasmader. Der frühere Innenverteidiger durfte ab Minute 81 ein letztes Mal mitwirken und bekam seine letzten Minuten im SCW-Trikot. In seinem Whatsapp-Status tummelten sich mehrere Bilder mit vielen (ehemaligen) Teamkollegen. Unter ein Mannschaftsfoto schrieb Kasmader, der sich nach der Saison dem Trainerteam von Aufsteiger und dem künftigen Ligakonkurrenten Ebreichsdorf anschließt: „Es war eine richtig geile Zeit. Ihr werdet mir fehlen.“

Neid und Mayer trafen zum Abschied

Neben Kasmader verlassen unter anderem auch Maximilian Mayer und Thomas Neid aus beruflichen Gründen den Verein. Ausgerechnet im letzten Spiel gab es für beide noch einmal persönlichen Grund zur Freude. Mayer markierte das 2:0, Neid traf zum 4:1. Schöner kann man sich nicht vom eigenen Publikum verabschieden.

Schiesswald: „Es hat sich jeder wohl gefühlt“

Die Feierlichkeiten in der Wolkersdorfer Kantine dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die NÖN erreichte Schiesswald am frühen Sonntagnachmittag in Kroatien: „Ich bin schon im Urlaub, wir sind gleich in der Früh gefahren“, genießt der frühere Bundesligaspieler jetzt seine Fußballpension. Er traf den Nagel auf den Kopf: „Ein super Tag. Die Verabschiedungen waren natürlich sehr emotional. Es hat sich jeder unheimlich wohlgefühlt in Wolkersdorf, deswegen fällt der Abschied da noch schwerer.“

Auch Thomas Neid wurde verabschiedet. Foto: Robert Simperler

Apropos Abschied: Ein anderes Wolkersdorfer Urgestein fiel um seinen letzten Einsatz auf eigener Anlage um. Torhüter Christian Schiller, der nach dieser Saison ins Trainerteam aufrückt, holte sich in der vorletzten Runde vor einer Woche gegen Vösendorf früh den Roten Karton ab und durfte gesperrt nicht mitmachen.