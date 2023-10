Schockdiagnose bei Stanic

Knapp eine halbe Stunde war gespielt, als Wolkersdorf-Stürmer Christian Stanic verletzt liegen blieb. Niklas Mikulanec kam zum Trinken an die Bank, informierte Trainer Markus Siebenhandl und Masseur Manfred Neusiedler, dass der 30-Jährige einen „Schnalzer“ gehört habe. Wenig später war klar, dass es nicht weitergeht, Stanic wurde durch Ahmed El Dib ersetzt.

Gleich nach dem Schlusspfiff war die Hoffnung im SCW-Lager noch groß, beispielsweise bei Mikulanec: „Wir hoffen natürlich, dass es nichts Ärgeres ist. Er ist unser Einserstürmer und Top-Torjäger.“ Am Montag kam dann die Ernüchterung: Riss des vorderen Kreuzband, zudem hat der Meniskus etwas abbekommen. „Es ist alles relativ schnell gegangen, es war nur ein kurzes Gespräch mit ihm“, erklärte Trainer Markus Siebenhandl am Montag-Nachmittag im Gespräch mit der NÖN. Er leidet mit: „Extrem bitter. Es tut mir vor allem für ihn persönlich leid, aber wir sind alle für ihn da. Ich bin mir sicher, dass er zurückkommen wird, weil er ein Kämpfer ist.“

Das rechte Knie einbandagiert. Christian Stanic musste gegen die Admira Panthers früh verletzt raus. Die Diagnose schmerzt. Foto: Dominik Siml

Damit muss der Coach am Freitag im Derby umplanen, denn für Stanic ist die Saison sicher gelaufen. Ob bzw. wann der Goalgetter operiert wird, weiß er noch nicht: „Ich hätt nicht gedacht, dass es so schlimm ist, muss jetzt einmal mit dem Arzt sprechen.“ Stanic führt mit neun Treffern die Torschützenliste an, in der abgelaufenen Saison war er Torschützenkönig.