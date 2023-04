Siebenhandl beerbt seinen Lehrmeister

Vom Co-Trainer zum Chefcoach. Was der interessierte Wolkersdorf-Beobachter als „logische und nachvollziehbare Lösung“ schon vermutete, wird ab Sommer Realität. Markus Siebenhandl beerbt seinen jangjährigen Chef und Lehrmeister Günter Schiesswald im Sommer. Schiesswald gönnt sich eine Pause.

„Es hat schon letzte Woche sehr, sehr gute Gespräche gegeben“, holte Siebenhandl ein wenig aus. Anfang dieser Woche wurde dann Nägel mit Köpfen gemacht. Siebenhandl traf sich mit den Verantwortlichen, rund um Sportleiter Wolfgang Jaich, vor dem Montags-Training am Sportplatz. Beim Training selbst wurde die Mannschaft über die Entscheidung informiert. Der 24-Jährige übernimmt ab Sommer also tatsächlich die Agenden von Schiesswald, nachdem er seit November 2016 als Co-Trainer beim SCW tätig war. Der frühere Tormann war damals erst 18 Jahre alt, sammelte schon in ganz jungen Jahren Erfahrung auf dem Trainersektor.

Jetzt freut sich Siebenhandl natürlich auf die neue Aufgabe: „Eine extrem reizvolle Herausforderung, bei einem der Top-Vereine in der Region.“

„Weg, mit neuen Impulsen, weitergehen“

Für ihn ist klar, dass er nicht viel ändern muss. Er meinte: „Das Motto lautet: Den extrem erfolgreichen Weg, den wir eingeschlagen haben – mit neuen Impulsen – weitergehen.“