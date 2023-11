Ungeschlagen in die Winterpause?

Nach dem Match in Bisamberg war Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl ein wenig zwiegespalten. Einerseits verabsäumte es sein Team, nach schwacher erster Halbzeit – in der Kapitän Daniel Schöpf auch mit einem Elfmeter an der Stange scheiterte – die 1:0-Führung auszubauen und wieder zu gewinnen. Andererseits holte man aus den letzten fünf Spielen starke 13 Punkte, aus den letzten elf Partien gar 26 von 33 möglichen. Nur gegen die Admira Panthers verlor man. „Jetzt gibt es nur noch ein Ziel: Drei Punkte gegen Langenlebarn“, blickt Siebenhandl nach vorne. Am Freitag kommt der Vorletzte, der am Montagabend noch den Nachtrag gegen Ebreichsdorf absolvierte und 1:3 verlor. „Es liegt an uns. Jetzt heißt es weiterarbeiten und alles raushauen“, gibt der Coach die Marschroute vor. Ebenfalls positiv: Florian Waranitsch gab nach Zehenbruch sein Comeback und stand prompt in der Startelf. Auch die jüngsten direkten Aufeinandertreffen sprechen für den SCW, in der Vorsaison gewann man 2:1 und 3:0.

Rot-Premiere für Siebenhandl

Zurück zu Siebenhandl und der Bisamberg-Partie. Dort gab es für den Coach eine unrühmliche Premiere – er sah zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere Rot. Siebenhandl betrat nach dem Schlusspfiff das Spielfeld und suchte das Gespräch mit dem Unparteiischen: „Ich hab ihn gefragt, warum er nur zwei Minuten nachspielen lässt. Von mir aus ist das Gelb, aber Rot? Anscheinend sind das jetzt die Regeln“, verstand er – auch nach nochmaligem Videostudium – die Welt nicht mehr.

Foto: Robert Simperler

Für Freitag bedeutet das, dass Siebenhandl nicht auf der Bank Platz nehmen darf: „Wir werden eine Lösung finden“, macht er sich um seine Vertretung keine Sorgen.