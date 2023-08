Wolkersdorf feiert ersten Saisonsieg

Im vierten Anlauf gelang Vizemeister Wolkersdorf der erste Saisonsieg. Über zwei Monate mussten Emanuel Rajdl und seine Kollegen auf einen Ligasieg warten, der letzte gelang am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison gegen Stockerau – es war der 17. Juni.

Neun Wochen später durfte man in Rot wieder über die volle Punkteausbeute jubeln, Kapitän Daniel Schöpf und Goalgetter Christian Stanic zeigten einmal mehr, wie wichtig sie für die Mannschaft sind. Sie waren für die beiden Treffer gegen die Horn Amateure verantwortlich, die zum 2:0-Sieg führten. Für Stanic bereits das vierte Saisontor – er führt damit wieder einmal die Schützenliste an. Schöpf, zuletzt gegen Obergänserndorf gar nicht dabei und gegen Vösendorf nur von der Bank kommend, war es das erste Erfolgserlebnis in dieser Spielzeit. Trainer Markus Siebenhandl weiß, wie bedeutend der Dreier für sein Team und dessen Psyche ist: „Ganz, ganz wichtig. Im Endeffekt brauchst du Punkte, dass du an das glaubst, was du spielst. Du brauchst Tore und musst dich belohnen.“

Petronczki feiertesein Saisondebüt

Genau das taten die Wolkersdorfer am Freitag, ließen keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen, wenngleich die Siebenhandl-Mannen schon im ersten Durchgang alles klar machen hätten können. Ahmed El Dib, Stanic und Co ließen einige Möglichkeiten auf eine höhere Führung aus. Am Ende sollte es trotzdem gut gehen und die Akteure das heimische Publikum zufriedenstellen. „Jetzt sind wir bei der Sache, wir haben in den letzten Wochen auch nicht unbedingt das Glück auf unserer Seite gehabt“, resümierte Siebenhandl nach den ersten vier Runden.

Zurück: Thomas Petronczki. Foto: David Aichinger

Ebenfalls positiv: Mit Florian Waranitsch, Fabian Stöckl und Thomas Petronczki nahmen der Spieler auf der Ersatzbank Platz, die schon über massig 2. Landesliga-Erfahrung verfügen. Alle drei kamen im zweiten Durchgang von der Bank in die Partie. Für Petronczki – im Vorjahr noch Stammspieler – war es der erste Saisoneinsatz.

Mit den vielen Rückkehrern wird auch der Konkurrenzkampf belebt, das wird der SCW schon am Samstag brauchen, wenn es auswärts gegen Peter Lackner, Ex-Profi Christopher Drazan und Katzelsdorf geht.