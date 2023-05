Wolkersdorf kann weiterhin auf Stanic bauen

Gute Nachrichten für den SC Wolkersdorf und seine Fans: Goalgetter Christian Stanic spielt auch in der kommenden Saison in Rot. Der Führende der Torschützenliste (22 Tore) verlängerte seinen Vertrag und stürmt somit weiter für den aktuellen Tabellenzweiten. „Er war der Erste“, freut sich Sportleiter Wolfgang Jaich über den Verbleib des Torgaranten. Neben Stanic soll es auch beim restlichen Kader alsbald Nägel mit Köpfen geben. „Bei vielen Spielern schaut es gut aus, die Entscheidungen gibt es dann mit nächster Woche“, bittet Jaich noch um ein wenig Geduld. Einige letzte Details sind noch zu klären.

Kasmader geht zu einem künftigen Ligakonkurrenten

Ein anderer Mann, der in der Vergangenheit eine gewichtige Rolle beim SCW spielte, ist hingegen weg: Nach exakt zehn Jahren verlässt Stephan Kasmader (35) im Sommer „seine“ Wolkersdorfer. Er heuert bei einem künftigen Ligakonkurrenten als Co-Trainer an, Kasmader geht zum ASK Ebreichsdorf. „Die letzten zehn Jahre waren wirklich schön, ich bin dem Verein zu 100 Prozent dankbar und wäre gerne geblieben, aber die Option gab es offensichtlich von Vereinsseite nicht. Mit mir hat keiner über eine mögliche Verlängerung gesprochen“, zeigte sich der frühere Kapitän über den Abschied ein wenig enttäuscht.

Er blickt aber schon nach vorne und damit auf seine neue Aufgabe in Ebreichsdorf: „Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine neue. Ich freue mich, der Skinny und Ebreichsdorf haben sich extrem um mich bemüht. Sie schätzen meine Qualitäten.“ Nachsatz: „Das heißt aber eh, dass ich wieder nach Wolkersdorf zurückkehre.“ Denn der ASK steht in der Gebietsliga kurz vor dem Aufstieg, hat fünf Spiele vor dem Ende 13 Zähler Vorsprung.

Jaich bestätigte den Abschied des früheren Abwehrspielers. Er sagte: „Er hat große Verdienste für den Verein, aber als Co-Trainer vom Markus – ich weiß nicht, ob das so gut gepasst hätte.“ Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Markus Siebenhandl, der ja im Sommer Günter Schiesswald beerbt, einen neuen Co-Trainer bekommt. Jaich gab Auskunft: „Der Markus ist noch auf der Suche.“Spitzenspiel gegen KorneuburgSchon am Freitag steht das Spitzenspiel gegen Korneuburg ins Haus. Der Titel, so Stanic, sei schon abgehakt, gewinnen will man natürlich trotzdem. Im Vordergrund soll aber vor allem eins stehen: der Spaß. „Wir wollen einfach rausgehen und das Spiel genießen“, sagte der Goalgetter im NÖN-Gespräch.