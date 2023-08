Wolkersdorf klärt die Einser-Frage

Maximilian Weiss oder Maximilian Schiener – wochenlang herrschte Ungewissheit, wer den beim SC Wolkersdorf als Einser in die Saison geht und somit der Nachfolger von Christian Schiller wird.

Seit Freitag ist klar: Es ist Sommerneuzugang Schiener, obwohl Sportleiter Wolfgang Jaich noch vor einigen Wochen über Weiss sagte: „Er ist designierter Einser.“ Trainer Markus Siebenhandl, der gegen Sierndorf sein Debüt als Wolkersdorfer Chefcoach gab, sieht die Tormannthematik locker: „Im Endeffekt koch ich das Thema nicht zu heiß. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich zwei richtig gute Torhüter hab. Ich hab den formstärkeren spielen lassen.“ Von Stammtorhüter und Ersatzmann will er nichts hören: „Ich hab keine Nummer eins oder Nummer zwei, sondern zwei Einser.“

Keine fixe Spielanzahl für die Torhüter

Eine fixe Regelung, etwa dass sich Schiener und Weiss, abwechseln und beide eine ausgemachte Anzahl an Spielen bekommen, wischte Siebenhandl gleich vom Tisch: „Die wird es nicht geben. Aber es ist schon so, dass er (Weiss, Anm.) weiter die Chance hat, sich zu beweisen.“ Weiss, der sich einmal mehr hinten anstellen muss, schon die letzten Jahre hinter Schiller „Zweier“ war, war nach der „Urteilsverkündung“ natürlich frustriert: „Naja, was soll ich sagen? Freuen tu ich mich nicht drüber, dass ich nicht spiele.“

Kontrahent Schiener hielt justament bei seinem Debüt die Null und mit einigen starken Paraden schlussendlich einen Zähler fest. Nach gutem Start ließ sich der SCW von kampfstarken Sierndorfern im Laufe der Partie immer mehr die Schneid abkaufen und musste am Ende mit einem torlosen Unentschieden leben.

Siebenhandl schenkte übrigens nicht nur Schiener das Vertrauen, sondern auch Ahmed El Dib rechts im Mittelfeld und Verteidiger Lukas Weigl auf der Sechs. Der Linksfuß steht noch bis Mitte September zur Verfügung, ehe er beruflich ins Ausland geht. Er machte auf ungewohnter Position ein anständiges Spiel.