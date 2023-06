Wolkersdorf sucht noch einen Schiller-Ersatz

Dass Christian Schiller im Sommer aufhört, steht schon länger fest. Dass am Mittwoch sein letztes Spiel stattfand, ergab sich eher kurzfristig. Der Goalie flog mit einer Notbremse schon in der Anfangsphase vom Feld, ist jetzt im letzten Spiel gegen Stockerau gesperrt. Für ihn wird Maximilian Weiss spielen, der auch in der kommenden Spielzeit das Tor hüten soll. Neben Weiss soll ein zweiter, junger Keeper verpflichtet werden. Sportleiter Wolfgang Jaich hielt fest: „Er ist designierter Einser, muss sich aber auch der Herausforderung stellen. Wir haben schon einige Kandidaten.“

Neben dem Weiss-Kontrahenten soll es weitere Neuzugänge geben. Mit einem dürfte Jaich bereits eine Einigung erzielt haben, die Unterschrift auf seinem Vertrag aber noch fehlen: „Wir sind uns schon einig, sagen kann ich es aber erst, wenn er unterschrieben hat.“

Ansonsten ist es viel Knochenarbeit, Spieler mit dem Anforderungsprofil „jung, willig und mit Kampfmannschaftserfahrung“ zu finden. Jaich war ehrlich: „Ich hab schon ein paar Absagen bekommen, die wollen es alle noch einmal bei ihren Vereinen probieren.“

Zillinger zurück in der 1. Landesliga

Apropos probieren: Mittelfeldmann Manuel Zillinger versucht sein Glück noch einmal in der 1. Landesliga und schließt sich Schrems an. Der 32-Jährige war schon von 2011 bis 2012 und von bis 2013 bis 2014 mit Mistelbach in Niederösterreichs höchster Spielklasse und kehrt jetzt noch einmal auf die Landesliga-Bühne zurück. „Es war für mich jetzt noch einmal die sportliche Herausforderung ausschlaggebend“, freut sich der Mittelfeldspieler über den Transfer ins Waldviertel. Dort kickt mit Kiril Ognyanov ein alter SCW-Wegbegleiter, bei dem sich Zillinger erkundigte: „Ich hab nur Positives über den Verein gehört, hab zuletzt immer wieder Kontakt mit dem Kiko gehabt.“

Günter, ich geh nach Schrems. Manuel Zillinger (li.) wechselt in die Landesliga. Auch für Coach Günter Schiesswald (re.) ist das Spiel gegen Stockerau das letzte. Er hört danach in Wolkersdorf auf. Foto: David Aichinger

Sportlich würde der Zentrumsspieler gerne mit einem Sieg gegen Stockerau in die kurze Sommerpause gehen: „Es war eine richtig geile Saison. „Wir wollen sie unbedingt mit drei Punkten beenden. Das wäre zum Abschied top.“