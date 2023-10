Wolkersdorf widmet Stanic den Derbysieg

Ein Sieg für den Torjäger! Der SC Wolkersdorf drehte beim Derby in Mistelbach einen 0:1-Pausenrückstand spät um und gewann am Ende – nicht unverdient – mit 2:1. Der Dreier im Prestigeduell ging im Nachgang an Goalgetter Christian Stanic, der sich im letzten Match gegen die Admira Panthers das Kreuzband riss. „Die Mannschaft hat alles reingehaut. Wir wollten unbedingt für ihn siegen“, war Trainer Markus Siebenhandl die Freude über den späten Dreier anzumerken.

Den brachte Kapitän Daniel Schöpf in trockene Tücher. Zunächst besorgte er nach einem Freistoß den Ausgleich, kurz vor Schluss aus einem Elfer sogar noch den Sieg. „Ich glaub, alles in allem war es ein cooles Derby mit viel Kampf. Spielerisch waren wir eine Spur dominanter, wir haben als Mannschaft dran geglaubt. Dass wir ihm den Sieg widmen können, ist natürlich doppel schön.“ Schöpf hofft, seinen Offensivkollegen bald wieder auf dem Feld zu sehen: „Wichtig ist, dass der Operation gut übersteht und seinen Reha-Verlauf, damit er dann in die geile Truppe zurückkommen kann. Der Sieg geht an den Stani.“

Siebenhandl: „Aberglaube ist ein Thema“

Bis zum späten Dreier war es aber ein langer Weg in Mistelbach. Schon beim Stand von 0:0 lieferte sich Emanuel Rajdl ein Wortgefecht mit der Bank, forderte diese lautstark auf, das Trikot mit der Nummer 11 hinter dem Tor zu platzieren. Stürmer Nicolas Pulz kam der Bitte nach.

Im zweiten Durchgang wollte Rajdl das Trikot hinter dem anderen Tor sehen, Masseur Manfred Neusiedler behielt es ab. „Nein“, sagte er, „wie es hinterm Tor gelegen ist, haben wir nichts getroffen.“ So war es Neusiedler, der das 1:1 mit dem „11er“ feierte. Wenig später wurde das 2:1 bejubelt. Neusiedler, der unter anderem auch „Siegerschuhe“ hat und diese nicht wechselt, wenn der SCW gewinnt, freute sich schelmisch.

Coach Siebenhandl bestätigte, dass Aberglaube im Team verbreitet ist: „Ja, das ist ein Thema in unserer Mannschaft. So lange das im Rahmen bleibt und wir erfolgreich sind, passt das aber.“