Zwei Maxis, aber nur ein Platz

Der Herrnbaumgarnter Maximilian Schiener schließt sich dem SC Wolkersdorf an. Der Torhüter kommt von Ligakonkurrent Bisamberg und soll sich mit dem „designierten Einser“, wie Sportleiter Wolfgang Jaich Maximilian Weiss noch vor einigen Wochen nannte, um den Stammplatz zwischen den Pfosten duellieren.

Schiener kommt mit viel Erfahrung im Gepäck

„Jetzt haben wir zwei Maxis“, schmunzelte Jaich im NÖN-Gespräch nach der Verpflichtung von Schiener. Lange verhandeln musste man nicht, auch die übrigen Parameter passen beim 23-jährigen Polizisten, der beruflich in Wolkersdorf statoniert ist. „Es hat relativ schnell geklappt. Außerdem ist er ist ein Weinviertler, das passt super“, freut sich Jaich über das Engagement. Schiener wechselte 2008 in die Jugend von Rapid Wien und von dort 2014 weiter nach St. Pölten. Bevor es 2020 nach Laa in die Gebietsliga ging, sammelte er bei den SKN Juniors sogar 13 Regionalliga-Einsätze. In der vergangenen Spielzeit musste er sich mit Christoph Sauer um das Einser-Leiber matchen, Schiener durfte 16 Mal ran, Sauer elfmal.

Neuer Ergänzungsspieler und neuer Co-Trainer

Nicht nur auf der Torhüter-Position wurde man beim SCW fündig, sondern auch die Breite des Kaders wurde verstärkt. Mit Matthias Stöckl kommt ein junger Zentrumsspieler (Jahrgang 2004, Anm.) aus Großebersdorf. „Ein talentierter Bursch. Er hat schon mit 15 Jahren Kampfmannschaft gespielt und will es jetzt probieren“, berichtet Jaich. Erst kürzlich gelang Stöckl mit seinen Großebersdorfern im letzten Spiel gegen Kreuttal der Klassenerhalt. Den SCK coachte Interimstrainer Florian Fribert, den Gang in die 2. Klasse macht er aber nicht mit. Fribert, der die UEFA B-Lizenz besitzt, wird nämlich Co-Trainer von Markus Siebenhandl in Wolkersdorf.