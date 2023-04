Krusic-Gala begann mit einiger Verspätung

Sierndorf - Breitenau 5:1. Dabei mussten beide Mannschaften zunächst warten, die Partie wurde mit zwanzig Minuten Verspätung angepfiffen, da sich die Breitenauer Legionäre verspäteten. Dann gab es noch einen ordentlichen Wolkenbruch, ehe der Fußball im Mittelpunkt stand.

Die Sierndorfer legten offensiv schwungvoll los und bekamen gleich einen Elfmeter zugesprochen, den Uros Krusic rausholte, aber Dominik Silberbauer verschoss. Kurze Zeit später zeigte der Mann in Schwarz wieder auf den Punkt, angebliches Handspiel eines Breitenauers im Zweikampf mit – erraten – Krusic. Diesmal trat Rene Herbst an und traf zur verdienten Führung. Danach lenkte Gäste-Goalie Richard Mrozek einen Silberbauer-Schuss an die Stange. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon höher führen müssen“, meinte Sierndorfs Trainer Lukas Fürhauser.

So kam, was kommen musste: Ein Fehler der Sierndorfer beim Rausspielen, die Breitenauer schalteten schnell um und Elias Meisl traf kurz vor dem Pausenpfiff mit einem satten Schuss, der von Herbst abgefälscht wurde, zum Ausgleich.

Blitzstart ebnete den Weg zum Sieg

Kaum begann die zweite Hälfte, gab es den bereits dritten Elfmeter für Sierndorf, weil Krusic erneut gefoult wurde. Erneut trat Herbst an und erneut ließ er Mrozek keine Chance. „Das hat Ruhe in unser Spiel gebracht“, fand Fürhauser.

Dann lief es wie am Schnürchen für die Weinviertler: Silberbauer setzte zum Solo an, umkurvte auch den Tormann und stellte auf 3:1. Danach ging der eingewechselte Cedric Dalmeida auf der Seite durch, spielte einen Stangelpass in die Mitte, wo sich der starke Krusic endlich auch mit einem Treffer belohnte – 4:1. Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Leonard Sommerer, der nach einem herrlich herausgespielten Angriff vollendete - 5:1.

Danach tauschte Fürhauser kräftig durch, um seinen Leistungsträgern eine Verschnaufpause zu gönnen. „Breitenau kann sich nicht beschweren, wenn wir noch höher gewinnen. Eine starke Vorstellung von uns, vor allem offensiv“, resümierte der SVS-Coach.

Statistik:

Sierndorf - Breitenau / Schw. 5:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (34., Elfmeter) Herbst, 1:1 (45.) Meisl, 2:1 (47., Elfmeter) Herbst, 3:1 (67.) Silberbauer, 4:1 (72.) Krusic, 5:1 (73.) Sommerer

Karten: Herbst (32., Gelbe Karte Foul), Maierhofer (63., Gelbe Karte Unsportl.)Sahin (46., Gelbe Karte Unsportl.)

Sierndorf: Pennerstorfer; Omoighe, Matthias Moormann (75. Koran), Herbst, Gnant; Weinhappel (69. Wagner), Sommerer, Müllner (58. Dalmeida), Maierhofer (69. Wiesauer), Silberbauer (75. Lossmann); Krusic.

Breitenau / Schw.: Sahin (71. Puhr), Sauer, Glaser, Mrozek, Hasi, Meisl (71. Karner), Barwitzius (HZ. Schratt), Milivojevic (82. Haas), Pireci, Klimpar, Sittler

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic