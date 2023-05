Nackenschlag gleich nach der Pause

Sierndorf - Wolkersdorf 1:4. Sierndorf startete vor heimischen Publikum nicht schlecht, hielt die Partie in der Anfangsphase offen. Mit dem 1:0 in Minute 13 kippte die Partie aber Richtung Wolkersdorf. Ex-Sierndorfer Manuel Zillinger wurde in der Mitte nicht attackiert und zog mit links ab, SVS-Keeper David Pennerstorfer ließ die Kugel klatschen und Daniel Schöpf staubte zur Führung ab.

Beim zweiten direkten Duell der beiden Protagonisten hatte der Goalie Oberwasser, er holte einen Schöpf-Abschluss noch mit dem Fuß raus. Bei Sierndorf ging nach vorne hin wenig, aber auch Wolkersdorf musste sich lange gedulden. Erst nach der Pause zog man den Mannen von Trainer Lukas Fürhauser den Stecker.

Einwechselspieler El Dib mit dem vierten Treffer

In Minute 49 schob man in der Sierndorf-Defensiv zu ungestüm raus, Christian Stanic nutzte das aus und stellte eiskalt auch 2:0 - die Vorentscheidung. „Mit dem 2:0 waren wir gebrochen“, war Fürhauser ehrlich. Danach trafen vor allem die Gastgeber viele falsche Entscheidungen, Wolkersdorf spielte sich in einen kleinen Flow. Stanic' zweiter Treffer (76.) fiel nach einer Standardsituation, er traf aus der Drehung. Der eingwechselte Ahmed El Dib besorgte schließlich nach schöner Stafette das vierte SCW-Tor.

Auf der Gegenseite war es ebenfalls ein Mann von der Bank, der zumindest noch Ergebniskosmetik betrieb. Benedikt Koran markierte das 1:4.

Stimmen zum Spiel

Sierndorf-Trainer Lukas Fürhauser: „Wolkersdorf hat einfach um den Tick mehr gewollt. Es war zu wenig heute.“ Gegenüber Günter Schiesswald sagte: „Die Abwehr ist bombensicher gestanden und vorne haben wir haben wir Räume gefunden. Es war heute wirklich keiner schlecht. Ein absolut verdienter Sieg.“

Statistik:

SV SIERNDORF – SC GERIN DRUCK WOLKERSDORF 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (13.) Schöpf, 0:2 (49.) Stanic, 0:3 (76.) Stanic, 0:4 (79.) El Dib, 1:4 (81.) Koran.

Sierndorf: Pennerstorfer; Omoighe, Lossmann, Moormann, Gnant (57. Wiesauer); Müllner (71. Wagner), Sommerer; Weinhappel (71. Koran), Silberbauer, Maierhofer (46. Dalmeida); Krusic (82. Polster). Wolkersdorf: Schiller; Mikulanec (71. El Dib), Hager, Hochmeister, Bleyer; Zillinger, Petronczki; Rajdl, Schöpf (65. Eibl), Waranitsch (61. Mayer); Stanic.

Sierndorf, 125 Zuschauer, SR Kotsch.