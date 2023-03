Das Glück ist kein Bisamberger Vogerl

Zunächst kam noch keine Derbystimmung am Bisamberger Sportplatz auf, auch wenn die Hausherren bemüht waren und in den ersten 20,25 Minuten versuchten, das Heft in die Hand zu nehmen. Mehr als eine Kopfballchance sprang dabei nicht heraus, den ersten „Sitzer“ hatten nämlich die Gäste: Osman Ali wurde ideal bedient und übernahm den Ball links im Strafraum direkt, aber traf nur das Außennetz. Danach ein toller Freistoß von Winter-Neuzugang Mato Tadic, der von Maximilian Schiener über die Latte gelenkt wurde.

Der FCB war weiter bemüht, aber kurz vor der Pause schlugen die Obergänserndorfer Standardspezialisten zu: Eckball von der linken Seite und Toni Srok köpfte aus vollem Lauf zur Führung ein. „Wir agieren momentan ein wenig unglücklich. Und offensiv fehlt uns der letzte Punch“, analysierte Bisambergs Trainer Thomas Flögel zur Pause.

Turbulente Schlussphase begeisterte

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Harte Zweikämpfe, viel Intensität und einige Bisamberger Chancen, denen aber der letzte Nachdruck fehlte. In der Schlussphase wurde es aber turbulent: Zunächst ein Lattenschuss der Blau-Weißen, dann überraschte Srok mit einem Lupfer aus fast 40 Metern Schiener, doch das runde Leder ging nur an den Pfosten. Und Stichwort Stange: diese traf Lorenz Grabovac dann in den Schlusssekunden.

Am Ende sah auch noch Terence True-Tuschku die gelbrote Karte wegen einer angeblichen Schwalbe, was Darijo Majstorovic, den sportlichen Leiter der TSU, in Rage brachte: „Einfach nur lächerlich.“ Dennoch blieb es beim zweiten Sieg der Obergänserndorfer in der laufenden Spielzeit.

„Wir hatten das Glück des Tüchtigen, aber unverdient war es nicht“, resümierte Majstorovic. Sein Gegenüber Flögel hatte zum Thema Glück auch etwas zu sagen: „Wir müssen uns dieses wieder Schritt für Schritt erarbeiten, gemeinsam mit dem Selbstvertrauen.“

Bisamberg - Obergänserndorf 0:1 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Bisamberg, 150 Zuseher, SR Alexander Strauch

Tore:

0:1 Toni Srok (43.)

Bisamberg: M. Schiener, G. Kreso, M. Kurtisi (74. J. Krammer), N. Schiesser, L. Grabovac, O. Ifkovits, A. Berisha, A. Holzer, M. Stehlik, L. Wallner, B. Berger (HZ. V. Hefelle); C. Sauer, N. Hüttmair, V. Euler-Rolle, P. Holzer

Trainer: Thomas Flögel

Obergänserndorf: M. Harrauer - M. Bachl, L. Tasic, M. Okunakol, T. Srok, S. Mujic (62. S. Feigl), M. Keskin (55. T. Tutschku), E. Kisser, O. Kascha, A. Osman Ali (80. L. Maurer), M. Tadic; D. Stojcic, D. Mitrovic, C. Loichtl

Trainer: Michael Wagner

Karten:

Gelb: Oliver Ifkovits (40., Foul), Lukas Wallner (45., Kritik) bzw. Toni Srok (55., Foul), Terence-True Tutschku (73., Foul), Sandro Feigl (87., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Terence-True Tutschku (91., Unsportl.)