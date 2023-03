Slapstick-Tor ebnete den Weg zum Sierndorfer Sieg

Und in der Offensive stand der Tabellendritten ohne David Würfel auch auf verlorenem Posten. In 90 Minuten gab es keinen einzigen echten "Sitzer" für die Gäste in einer grundsätzlich recht chancenarmen Partie. Allerdings waren die Sierndorfer deutlich aktiver und gefährlicher im Spiel nach vorne: Zunächst wurde ein Tor von Uros Krusic wegen Abseits aberkannt, danach köpfte Matthias Moormann nach einem Silberbauer-Eckball an die Stange.

Kurz vor der Pause wurde es dann kurios: Ein langer Ball von Rene Herbst in Richtung Brunner Gehäuse, der Verteidiger spielte den Ball direkt zurück zu seinem Tormann Christian Haselbauer, der versuchte diesen mit der Brust anzunehmen. Das ging aber völlig in die Hose und das runde Leder sprang weg, weshalb Krusic danach nur noch ins leere Tor einschieben musste - 1:0. "Slapstick pur, ein ordentlicher Tormannpatzer", meinte Sierndorfs Trainer Lukas Fürhauser.

Dalmeida machte den Deckel drauf

Nach Seitenwechsel wollten die Brunner noch einmal die Wende einleiten, wurden aber von Sierndorf in die Schranken gewiesen. Probleme bereitete den Gästen auch der viele Sand am Sierndorfer Rasen, der sich aufgrund einer Platzsanierung wie ein Kunstrasen anfühlte. Aber das war keine Ausrede, dass man im Angriff kaum etwas zustande brachte. Ganz im Gegensatz zu den Gastgebern: Nach einem Solo von Dominik Silberbauer und Stangelpass vollendete Cedric Dalmeida zum 2:0.

Damit war die Partie eigentlich entschieden, Krusic hätte die Führung nach einem Alleingang noch ausbauen können. In der Schlussphase kam dann noch Hektik auf, viele kleine Nicklichkeiten sorgten für Ärger. Auch bei Fürhauser: "Ich verstehe auch nicht, warum sich die Burschendarauf einlassen, als die Partie ruhig zu Ende zu spielen."

Sein Ärger war nach dem geglückten Auftakt danach aber wieder schnell verraucht: "Eine starke Leistung, vor allem hinten haben wir nichts anbrennen lassen. Jetzt gehen wir mit einer breiten Brust in das Derby gegen Stockerau." "Ein kurioses Spiel. In der ersten Hälfte waren wir feldüberlegen, der letzte Pass hat aber nicht funktioniert. Da waren wir allgemein zu unschlüssig, schade", resümierte Brunn-Trainer Robert Schiener.

Sierndorf - Brunn / Geb. 2:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Sierndorf, 255 Zuseher, SR Enver Cindi

Tore:

1:0 Uros Krusic (42.)

2:0 Cedric Dalmeida (67.)

Sierndorf: D. Pennerstorfer - F. Maierhofer (77. R. Wagner) - G. Gnant - L. Sommerer - U. Krusic, C. Dalmeida (88. M. Polster) - M. Müllner - E. Omoighe, R. Herbst, M. Moormann - D. Silberbauer (74. J. Wiesauer); P. Jenisch, L. Schwarzmaier, S. Weinhappel

Trainer: Lukas Fürhauser

Brunn / Geb.: C. Haselbauer, P. Baumeister, M. Nemetz, F. Uhlig, J. Uhlig (54. D. Pürk), P. Kozelsky (74. C. Lorinson), R. Datler, M. Buchta, P. Gallhuber, D. Vujicic (74. N. Resch), K. Obitsch (86. S. Reil); S. Wittich

Trainer: Robert Schiener

Karten:

Gelb: Michael Müllner (71., Unsportl.), Roman Wagner (80., Foul), Jan Felix Wiesauer (90+3., Unsportl.) bzw. Patrick Baumeister (55., Foul)