Viel Ballbesitz aber keine Tore

Diagonalball auf Bernhard Fila, guter erster Kontakt, super nach innen gezogen und die Kugel genau ins lange Eck neben die Stange gesetzt. Stockeraus Führung in Mistelbach lag in der ersten Viertelstunde schon in der Luft, Fila besorgte sich schließlich nach 16 Minuten. „Bis zum 0:1 waren sie besser, mit dem Gegentor haben wir uns dann gefangen", fand FCM-Trainer Marco Brank, dass seine Jungs danach besser im Spiel waren.

Viel Ballbesitz aber im letzten Drittel gänzlich ungefährlich - so die Zusammenfassung des Mistelbacher Offensivspiels. Stockerau hätte nach einem Corner kurz nach der Pause sogar noch das Zweite drauflegen können.

Das alte Lied vom Chancen kreieren

Auch im zweiten Durchgang hatten die Heimischen viel den Ball, nach vorne hin ging aber wenig. Ähnlich sah das bei Stockerau aus. Als Mistelbach dann mehr und mehr aufmachte, schlugen die Gäste zu. Gregor Schillinger kam nach einem Abpraller am Sechzehner-Eck zum Ball und versenkte selbigen direkt in den Maschen. Ex-Stripfinger Michael Popp scherzelte als Draufgabe in der Schlussminute noch einen Eckball ins Tor.

"Vom Ergebnis her bin ich natürlich zufrieden, vom Spiel nicht ganz, vor allem in der zweiten Halbzeit hat vor allem offensiv einiges nicht gepasst. Dafür waren wir defensiv sehr, sehr stark. Summa summarum können wir auf diese Leistung aufbauen", analysierte SVS-Coach Robert Haas.

Mistelbach - Stockerau SV 0:3 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Mistelbach, 150 Zuseher, SR Johannes Toiflhart

Tore:

0:1 Bernhard Fila (16.)

0:2 Gregor Schillinger (80.)

0:3 Michael Popp (90.)

Mistelbach: S. Dominkovics - A. Graf, T. Augustin - M. Hosp (74. O. Stuchetz) - E. Dilic - M. Steingassner, M. Bernhard - J. Hesek (HZ. J. Neumann) - M. Bauer - J. Rapper (74. P. Hager) - M. Knebel (HZ. R. Bumba); J. Beißer, K. Burgstaller

Trainer: Marco Brank

Stockerau SV: B. Umschaden, M. Popp, S. Pacher, R. Silva Santos (58. L. Seperic), D. Dafert, C. Karwas, B. Fila (78. A. Schmid), M. Weidener, O. Yendi, E. Osmani, L. Kalser (75. G. Schillinger); D. Kovacic, M. Brenner, M. Demic

Trainer: Robert Haas

Karten:

Gelb: Marcel Bauer (51., Unsportl.) bzw. Marco Weidener (46., Foul), Bernhard Fila (65., Unsportl.)