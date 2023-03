Vösendorf startet mit Sieg

Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher gegen seinen Ex-Verein, dazu ein 4:3-Ergebnis. Klingt nach einem Spektakel? "Das war es aber nicht. Es war grundsätzlich keine hochklassige Partie", meinte Steinacher. Die Hausherren hatten zu Beginn Probleme, ins Spiel zu finden, gingen nach 33 Minuten durch Gerald Bauer dennoch mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Bad Vöslau durch Berke Kuvvet der Ausgleichstreffer. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Blitz-Tore nach Pause

Der Wiederbeginn hatte es dann in sich. Zunächst sorgte Daniel Weber für die erstmalige Führung der Gäste, Philip Müller glich jedoch postwendend zum 2:2 aus. "Wir haben die zweite Hälfte dann gut unter unsere Kontrolle gebracht", war Steinacher zufrieden. Denn Valentin Holzer zum 3:2 und Mathias Svoboda zum 4:2 per Elfmeter machten für die Vösendorfer alles klar. "Wir hätten sogar noch das fünfte Tor nachlegen müssen", ärgerte sich Steinacher ein wenig. Der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Marcus Marzinger kam für die Bad Vöslauer zu spät. "Ich bin richtig froh, dass wir gut in die Rückrunde starten", jubelte Steinacher.

Die Bad Vöslauer mussten mit schweren Personalsorgen antreten, dementsprechend gab's für die Top-Moral seiner Truppe trotz der Niederlage lobende Worte von ASK-Obmann Behrooz Khiaban: "In Anbetracht der Umstände kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben. Taktisch war die Leistung in Ordnung. Was schmerzt sind die vier Gegentreffer..."

Vösendorf - Bad Vöslau 4:3 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Vösendorf, 180 Zuseher, SR Markus Javornik

Tore:

1:0 Gerald Bauer (33.)

1:1 Berke Kuvvet (35.)

1:2 Daniel Weber (46.)

2:2 Philip Müller (47.)

3:2 Valentin Holzer (63.)

4:2 Mathias Svoboda (66., Elfmeter)

4:3 Marcus Marzinger (90+1.)

Vösendorf: T. Trettler - A. Kielnhofer - A. Lubenovic, A. Köller (HZ. Y. Kirimli), G. Nemetschek (88. D. Staudinger), C. Dober - M. Svoboda - G. Bauer (85. A. Karioti) - V. Holzer - M. Kiraly (80. F. Holdhaus) - P. Müller; M. Hikal

Trainer: Sascha Steinacher

Bad Vöslau: P. Theissl, N. Buurman (15. L. Knezevic), A. Beciri, M. Marzinger, D. Weber, M. Muhr, B. Kuvvet, L. Janda (75. M. Nedjelik), M. Cimbaro, M. Valtchev, D. Maurer; E. Bimaßl, A. Gürses, M. Klauninger

Trainer: Darko Dukic

Karten:

Gelb: Yasin Kirimli (90+4., Unsportl.) bzw. Marcus Marzinger (51., Foul), Luca Knezevic (66., Foul), Daniel Weber (68., Unsportl.), Michael Valtchev (83., Foul)