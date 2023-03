Spielbericht Zwei Wendungen mit besserem Ende für Katzelsdorf

Lesezeit: 5 Min BW Bernhard U. Wieser

S C Wolkersdorf - SC Katzelsdorf: 2:3. Der SC Wolkersdorf drehte zu Hause gegen Katzelsdorf ein 0:1 in ein 2:1, fing sich aber in der Schlussphase zwei Treffer, die den Katzelsdorfer 3:2-Sieg besiegelten.