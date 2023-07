Es braucht Torvorlagen

Der ASK Mannersdorf geht in die neue Saison und das voller Optimismus. Nach dem Abstieg soll es eine Liga tiefer wieder aufwärts gehen. Und dafür wurden auch entsprechende Neuzugänge geholt.

Dabei folgte der ASK einer bekannten Linie und setzte auf Regionalität: Gleich drei Kicker wurden vom ASK/BSC Bruck geangelt. Das bringt jede Menge Identifikation, Kameradschaft und mitunter auch mehr Zuschauer.

Zudem wurde das Vakuum im Angriff mit dem Engagement von Romulo Silva Santos beseitigt. Der Angreifer ist liga-erprobt, macht ihre seine Tore und zeigte seine Klasse gleich mit einem Hattrick im ersten Testspiel.

Allerdings heißt das nicht, dass das Tore schießen ein Selbstläufer wird. Beim Kreieren von Torchancen waren die Mannersdorfer in der abgelaufenen Saison auch nicht berühmt. Die neue Strafraumkobra wird Futter benötigen, um Tore zu machen. Daran sollte der ASK in der Vorbereitung arbeiten.