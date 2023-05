Stockerau - Breitenau/Schw. 0:0. Dabei war die Ausgangslage klar, die beste Frühjahrsmannschaft war gegen das Schlusslicht zu favorisieren, auch wenn Coach Robert Haas schon im Vorfeld von „einem schweren Spiel“ sprach. Vor allem, weil er offensive Probleme bei seinen Mannen ortete: „Wir haben ein Offensivproblem, tun uns schwer, tief stehende Gegner auszuheben und treffen dabei oft die falsche Entscheidung.“

So auch gegen die engagierten Breitenauer, denn auch wenn sowohl Marvin Bio und Romulo Silva Santos jeweils eine Top-Chance hatte, war es nicht so, dass die Stockerauer den Gegner einschnürte oder gar überrollte. Ganz im Gegenteil, auch die Breitenauer kamen zu zwei, drei guten Kontermöglichkeiten, wo die SVS-Hintermannschaft keine gute Figur machte.

Auch in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser für Haas und Co., zweimal hatte Elvis Osmani eine Möglichkeit, aber wirklich zwingend wurden die Lenaustädter nur selten. Ein Lichtblick war dafür einmal mehr Außenverteidiger Alexander Schmid, der schon seit Wochen in Hochform spielt.

Haas will nichts Schönreden

So blieb es bei einer unspektakulären „Nullnummer“, die aufgrund der Sierndorfer Niederlage gegen Wolkersdorf zumindest dazu führte, dass Stockerau jetzt alleine das beste Team der Rückrunde ist. Davon will sich Haas aber nicht blenden lassen: „Ich halte nichts von schönreden, das bringt uns nicht weiter. Ja, das Frühjahr war bisher nicht schlecht, aber ich sehe vor allem offensiv noch viele Defizite.“

Statistik:

Stockerau SV - Breitenau / Schw. 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Karwas (76., Gelbe Karte Foul)Sahin (90+3., Gelbe Karte Foul), Sittler (45+1., Gelbe Karte Kritik)

Stockerau SV: Umschaden; Fila (46. Schillinger), Weidener, Popp, Schmid; Yendi, Pacher (65. Brenner), Kalser (51. Griessler), Demic (46. Osmani); Silva Santos, Bio (51. Karwas).

Breitenau / Schw.: Sahin, Sittler, Sauer, Hasi, Mrozek, Meisl (90+1. Schratt), Pomelli, Klimpar (25. Haas), Barwitzius (90+3. Karner), Milivojevic (90+3. Puhr), Pireci

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael