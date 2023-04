Wieder Samba-Show in Stockerau

Stockerau - Vösendorf 1:0. Das Duell Dritter gegen Fünfter versprach Spannung, bei den Stockerauern musste Coach Robert Haas umbauen, da Abwehrchef Michael Popp gelbgesperrt fehlte. Er begann mit einem 4-2-3-1-System und freute sich über das dargebotene. 25 Minuten lang dominierte der Hausherr und ging folgerichtig in Führung:

Mittels Angriffspressing wurde der Ball erobert, Alexander Schmid spielte den Ball tief zu Daniel Griessler, der selbst hätte abschließen können, doch auf Silva Santos querlegte und dieser traf ins leere Tor. „Wie beim Hallenfußball“, schwärmte Haas. Es war der vierte Treffer des Brasilianers in den letzten beiden Spielen.

Danach riss der Faden im SVS-Spiel ein wenig, die erste Möglichkeit der Vösendorfer, als ein Kopfball nach schöner Flanke nur knapp nicht ins Tor ging, brachte die Gäste zurück ins Spiel. Bis zur Pause gab es noch weitere Möglichkeiten für die Gäste.

Nach Wiederanpfiff bekamen die Vösendorfer weiter Oberwasser, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Stockerau-Goalie Benedikt Umschaden musste in den zweiten 45 Minuten keine Glanzparade zeigen. Im Umkehrschluss zeigten sich auch die Lenaustädter offensiv zu harmlos, standen dafür aber defensiv sicher – trotz des Popp-Ausfalls.

Bio gibt ein weiteres Lebenszeichen

Positiv aus Sicht der Stockerauer, dass Top-Stürmer Marvin Bio danach weiter Einsatzminuten sammeln durfte und auch Bernhard Fila sein Comeback feierte. Auf dem Platz selber passierte nicht mehr viel, weshalb sich die Gastgeber über den vierten Sieg im fünften Frühjahrsspiel freuen durften.

„Mit den ersten 25 Minuten und unserer Defensivleitung war ich zufrieden, mit dem Rest nicht. Aber am Ende zählen nur die Ergebnisse und wir haben den nächsten starken Gegner geschlagen. Jetzt schauen wir mal, was am Montag in Vösendorf passiert“, spielt Haas auf das Duell des Gegners mit den Korneuburgern am Tag der Arbeit an.

Sein Gegenüber, Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher, analysierte die Partie wie folgt: „Wirklich schade, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. In den ersten 20 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, wo dann Stockerau vielleicht nicht unverdient das Tor gemacht hat. Nach dem Treffer haben aber nur mehr wir gespielt. Wir haben leider nicht das Tor gemacht, hätten dazu drei gute Chancen gehabt. Nichtsdestotrotz war das eine gute Leistung.“

Statistik:

Stockerau SV - Vösendorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (18.) Silva Santos

Karten: Fila (89., Gelbe Karte Foul), Karwas (54., Gelbe Karte Unsportl.)Kirimli (74., Gelbe Karte Unsportl.)

Stockerau SV: Umschaden; Schillinger, Weidener, Karwas, Schmid; Pacher, Kalser (75. Brenner); Yendi, Demic (46. Fila), Griessler (55. Bio); Silva Santos (88. Pessl).

Vösendorf: Trettler; Köller (84. Holdhaus), Lubenovic, Müller, Bauer (86. Karioti); Svoboda, Kielnhofer, Steinacher, Holzer; Sprinzer, Kirimli.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber