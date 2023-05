Der Erste der unteren Hälfte

Langenlebarn hat das nächste Schlüsselspiel gewonnen. In Breitenau gelang der zweite 3:0-Auswärtssieg in Folge. Jener gegen das Schlusslicht zählt doppelt, da der Vorsprung auf den letzten Platz auf 14 Punkte angewachsen ist. Damit scheint der Klassenerhalt fast schon gesichert.

„Jetzt sollten wir ,durch‘ sein. Uns fällt ein Riesenstein vom Herzen“, atmete sportlicher Leiter Günter Flehberger tief durch. Auch Trainer Matej Mitrovic war erleichtert. „Der Sieg war extrem wichtig. Ein Riesen-Schritt für uns!“ Und: „Für mich als Trainer war es fast am wichtigsten zu sehen, dass die Mentalität der Mannschaft stimmt. Nach fünf Niederlagen in Folge haben wir trotzdem weiter an uns geglaubt und jetzt unter Druck gegen Direkte gewonnen.“

Das Spiel bei Schlusslicht Breitenau bewegte sich nicht gerade auf 2.-Landesliga-Niveau. Es ging um viel. Langenlebarn hatte den Gegner, der um seine letzte Chance kämpfte, in der Offensive seine Qualitäten hatte, in der Abwehr aber anfällig war, immer unter Kontrolle. Die Gäste hätten schon viel früher in Führung gehen können, eigentlich müssen: Günter Eder schoss aus guter Position drüber (4.), Markus Horaczek scheiterte nach gutem Dribbling von Ben Duty am starken Heim-Goalie (13.), ehe Ben Duty selbst das Tor am Schussbein hatte (17.). In seiner ersten Offensivaktion legte Daniel Noitzmüller, der erst drei Minuten zuvor für den am Knöchel verletzten Dominic Blauensteiner eingewechselt worden war, mit einer Maßflanke Günter Eder sein bereits zehntes (!) Saisontor auf.

Auch nach der Pause mangelte es nicht an Chancen. Breitenaus Tormann verhinderte gegen Ben Duty (51.) und Horaczek (legte sich den Ball zu weit vor, 61.) das 0:2, das schließlich der aus vollem Lauf kommende Michael Buchinger mit einem satten Schuss ins lange Eck besorgte. Ben Duty erzielte mit einem Pressball, der zum Lupfer wurde, das 0:3. Die Hausherren wurden nur ein Mal gefährlich. Philipp Schwarz traf die Stange (78.). Im Finish vergab Thomas Müllner die Hundertprozentige aufs 0:4. Schade drum, Langenlebarns zentraler Mittelfeldspieler, der nach seinem Karriereende zu Saisonschluss nicht zu ersetzen sein wird, hätte sich zum Abschied ein Tor verdient!

Am Sonntag kommt Bisamberg nach Langenlebarn. Für den SDL ist der größte Druck weg. „Und zuhause wollen wir gegen jeden gewinnen“, so Trainer Mitrovic, der allerdings auch warnt: „Bisamberg ist stark. Ich frage mich eigentlich: Was machen sie da unten?“