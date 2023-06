Foul, Elfer, Tor! „Lale“ verneigt sich vor Müllner

Schöner hätte man den Spielfilm kaum schreiben können. Thomas Müllner holte in seinem Abschiedsspiel zehn Minuten vor Schluss den Elfmeter zum 5:0 heraus und verwandelte diesen selbst. Kaum getroffen, standen die Langenlebarner Spalier, um Müllner bei dessen Auswechslung zu verabschieden.

Diesem fiel es sichtlich schwer, die letzten Meter in seiner aktiven Karriere anzutreten. „Vor vier Jahren, als ich zu Langenlebarn gekommen bin, hätte ich nicht geglaubt, dass die besten Jahre in meiner Karriere noch auf mich warten würden. Aber es war so. Ich kann nur danke sagen. Was ich in Langenlebarn erlebt habe, war etwas ganz Besonderes. In Langenlebarn habe ich mit unfassbaren Typen gespielt. Die Mannschaft bedeutet mir sehr, sehr viel. Die Zeit in Langenlebarn war die schönste in meiner ganzen Laufbahn. Und wenn man mit 5:0 gewinnt, dann hört man mit einem schönen Gefühl auf. Die Mannschaft hat in der Zeit, in der ich dabei war, einen extremen Schritt gemacht.“

Der 34-jährige Lehrer aus Krems, der vor vier Jahren mit Trainer Mateij Mitrovic nach Langenlebarn gekommen war, wird beim SDL nicht zu ersetzen sein. „Ich habe noch nie so einen Spieler gesehen, der unserem Spiel so seinen Stempel aufgedrückt hat wie du. Du bist ein Welt-Bursch!“, so Goalgetter Günter Eder.

Dieser brachte Langenlebarn nach Zuspiel von Ben Duty mit 1:0 in Führung. Michael Buchinger, der zuvor eine Hundertprozentige vergeben hatte, erhöhte nach Zuspiel von Müllner auf 2:0. Buchinger bereitete nach der Pause die Großchance aufs 3:0 vor, aber Patrick Jirout scheiterte an Tormann Michael Harrauer (51.).

Dann kam Gregor Waiss. Und dieser legte gleich die beiden nächsten Tore von Langenlebarn auf: Erst traf der ebenso kurz zuvor eingewechselte Matthias Bauer, dann Buchinger, der damit seinen Doppelpack perfekt machte. Und schließlich der spielfilmreife Aufritt von Müllner. Nachdem er eine Hundertprozentozentige vergeben hatte (82.), holte er den Elfer heraus, den er selbst verwandelte.

Thomas Müllner wurde nach dem Spiel verabschiedet. Er hinterlässt eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird. Foto: Stritzl Foto: NÖN, Stritzl