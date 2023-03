Freistoß – Tor, Freistoß – Tor, Freistoß - Tor

So komisch es klingt: Langenlebarn darf zufrieden sein. Nicht mit dem Ergebnis – das 1:4 ist die höchste Heimniederlage seit dreieinhalb Jahren (seit dem 2:5 gegen Laa am 6. Oktober 2019). Aber mit der Leistung! Denn trotz des frühen Gegentreffers spielte der SDL im ungleichen Duell mit dem ungeschlagenen Herbstmeister, der in einer ganz eigenen Liga spielt, mutig mit. Langenlebarn kombinierte gut und kam auch zu Chancen. Die größte vergab Chris Duty, als er nach Stanglpass von Markus Horaczek, den Günter Eder knapp verpasst hatte, ungedeckt am langen Eck aus kurzer Distanz drüber schoss (37.). Super heraus gespielt war auch das 1:2-Anschlusstor: Ben Duty ließ auf engstem Raum zwei Korneuburger aussteigen und legte ab für Chris Duty, dessen Hereingabe Günter Eder über die Linie rutschte.

Es war Eders 357. Tor für Langenlebarns Kampfmannschaft. Er weiß, dass man gegen Korneuburg verlieren darf. „Die haben quer durch die Bank Qualität Ende nie.“ Und: „Wenn wir eine Chance hätten haben wollen, hätten wir nicht drei Tore aus Standards bekommen dürfen.“ In der Tat fielen drei Treffer nach von Linksfuß Andreas Bauer perfekt angeschnittenen Freistößen aus halbrechter Position. Beim ersten überraschte er Goalie Adnan Arnautovic mit einem Direktschuss über die Mauer ins kurze Kreuzeck, die beiden anderen verarbeiteten Michael Endlicher und Topstürmer Ben Sulimani.

Mitrovic war mit der Leistung zufrieden

Bitter für Langenlebarn war auch das postwendende 1:3, nachdem man selbst von der Auflage weg das 1:2 erzielt hatte – es waren drei Tore in drei Minuten kurz vor der Pause!Trainer Matej Mitrovic war mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden: „Das war eine Riesensteigerung gegenüber dem Tulln-Spiel (1:4-Niederlage in der Vorbereitung; Anm.). Abgesehen von den Gegentreffern haben wir den Matchplan zu 100 Prozent umgesetzt. Darauf können wir aufbauen.“ Mitrovic weiß, welch Qualität der Gegner hatte: „Korneuburg ist die mit Abstand beste Mannschaft der Liga.“

Weiter geht es am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Brunn. In der Hinrunde gab es ein torloses Unentschieden, das wegen eines falsch ausgefüllten Spielberichts am grünen Tisch in eine 0:3-Niederlage umgewandelt wurde. Auf Mathias Szuchony wird Langenlebarn verzichten müssen, er ist nach seiner Ampelkarte gesperrt.