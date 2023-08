In Stockerau war man auf verlorenem Posten

Nun, hoch waren die Erwartungen ja ohnehin nicht gegen den Titelfavoriten aus der Lenau-Stadt. Das Spiel selbst war dann auch eine Ernüchterung nach dem Gala-Spiel gegen Brunn/Gebirge. Langenlebarn-Trainer Matej Mitrovic musste nach dem Match gestehen: „Wir hatten an diesem Abend Stockerau wenig entgegenzusetzen. Die Heimischen haben uns ganz klar beherrscht. Sie waren in jeder Position stärker in dieser Partie!“

Stockerau ist das Maß aller Dinge in der Liga

Man muß aber zur Rechtfertigung von Langenlebarn sagen - Stockerau ist das Maß aller Dinge in der zweiten Landesliga-Ost. Mitrovic sprach sogar davon, daß „Stockerau vielleicht noch stärker und kompakter auftritt als in der Vorsaison Korneuburg“. Daher müßte in so einer Begegnung alles für die „Tullnerfelder zusammenlaufen“ um einen Punktegewinn zu erzielen. Doch an diesem Abend war man von einem Zähler sehr weit entfernt.

Für Mitrovic aber kein „Beinbruch“. Er ist mit der bisherigen Ausbeute aus den Spielen zufrieden: „Wir haben in vier Partien vier Zähler erreicht. Vorige Saison hielten wir bei keinem Punkt. Deshalb sind wir voll im Soll. Nur die Niederlage gegen die Panthers ärgert mich noch ein bißchen. Da hätten wir durchaus einen Punkt oder gar drei machen können.“ Er will sich aber gar nicht auf die „Hätti-Wari-Diskussion“ einlassen. „Die Spiele sind absolviert und jetzt wartet mit Bad Vöslau ein weiterer unwägbarer Gegner.“ In der Tat, die Thermalstädter sind mit neun Punkten toll in die Saison gestartet, rangieren auf Platz drei in der Tabelle.

Langenlebarn erwartet die „Wundertüte“ Bad Vöslau

Mitrovic warnt ausdrücklich vor den Vöslauern: „Das wird ein ganz schwieriges Spiel für uns. Die Vöslauer sind eine echte 'Wundertüte'. Voriges Jahr haben wir zu Hause gegen sie verloren, nach unzähligen Chancen unsererseits. Heuer werden wir die Thermalstädter schon gar nicht unterschätzen. Wenn wir auch im nächsten Spiel dreifach anschreiben können, sind wir schon mehr als im Plansoll.“ Die Aufgabe wird dennoch schwer genug. Einzige Niederlage für die Bad Vöslauer setzte es in Stockerau - da allerdings heftig mit 0:4. Aber im Derby gegen Brunn behielten sie wie Langenlebarn mit 3:1 die Oberhand. Letztes „Opfer“ war Bisamberg - und die trotzten in der Vorwoche Leader Stockerau mit 2:2 einen Punkt ab.

Die Mitrovic-Elf hält dennoch mit vier Zählern schon bei vier Punkten mehr als noch im Vorjahr, deswegen glaubt Mitrovic auch an sein Team. „Zuhause sollten wir gegen jede Mannschaft punkten können. Wir müssen nur mit Herz und Teamspirit an die Sache rangehen, dann bin ich überzeugt - wir gewinnen!“