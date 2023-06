Langenlebarn holte zum Abschluss einen Punkt

Langenlebarn verabschiedete sich mit einem 2:2-Unentschieden in Eggendorf aus der Saison. In der letzten Runde war der Aufsteiger das Zünglein an der Abstiegs-Waage. Denn für Eggendorf ging es um alles. Der Vorletzte brauchte unbedingt einen Sieg, um die direkten Konkurrenten Bad Vöslau und Katzelsdorf unter Druck zu setzen. Denn wären diese in ihrer letzten Runde über ein Remis nicht hinaus kommen, wäre Eggendorf in der Dreier-Tabelle der dann drei punktegleichen Vereine vorne und Bad Vöslau abgestiegen.

Eggendorf lief ums Überleben. „Sie haben um jeden Zentimeter verteidigt“, weiß sportlicher Leiter Günter Flehberger. Eggendorf griff aber auch an und ging nach einer halben Stunde in Führung. Tormann Adnan Arnautovic hielt seine Mannschaft im Rennen und verhinderte bei einigen Hundertprozentigen der Hausherren weitere Gegentreffer. „Unsere beiden Torhüter sind echt ein Wahnsinn. Adnan hat genauso überragend gehalten wie in den Spielen davor Nico Huber.“

Huber war diesmal nicht im Kader, ebenso wenig Kapitän Markus Horaczek, der stündlich sein erstes Kind erwartete. Thomas Müllner (Karriereende) war nur als Zuschauer dabei - und aufgrund der harten Gangart Eggendorfs auch gut darin beraten. „Der Gegner hat alles rein gehaut, was er hatte. Der Schiri hatte es leider nicht im Griff.“

Trotzdem gelang es Langenlebarn, aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung zu machen. Nach Foul an Michael Buchinger, der am meisten einstecken musste, verwandelte Günter Eder den Elfer zum 1:1. Nach toller Vorarbeit von Ben Duty traf Eder kurz vor Schluss zum 1:2 - sein 14 . (!) Saisontor. Der postwendende Ausgleich konnte Eggendorfs Abstieg nicht mehr verhindern.

Bei Langenlebarn gibt es drei Abgänge. Thomas Müllner beendet seine Karriere. Antun Manduric wechselt zurück zu Stammverein Neuaigen. Das Engagement von Legionär Samuel Korenacka wird nicht verlängert. Dafür wurde mit Elvis Osmani (Stockerau) ein Kracher verpflichtet. „Mit ihm werden wir eine echte Freude haben“, freute sich Flehberger über die Einigung mit dem Ex-Bundesligaspieler (Liefering).