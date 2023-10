Nach dem Premierensieg am Samstag gegen Langenlebarn durfte man sich im Lager der Horn Amateure nicht nur über den ersten Sieg im elften Spiel freuen, sondern auch über einen neuen Coach. Christian Eichhorn übernimmt das Traineramt beim Tabellenletzten mit Montag und folgt damit auf Daniel Vladisavljevic bzw. Interimstrainer Michael Hennebichler.

Hennebichler, der in die Trainersuche- und Bestellung maßgeblich involviert war, freut sich über die Lösung mit Eichhorn, der in der Saison 2015/16 mit dem FC Neudorf von der 1. Klasse in die Gebietsliga aufstieg:„Für uns die perfekte Lösung. Er hat sehr viel Erfahrung und kann gut mit jungen Spielern arbeiten.“ Der Weinviertler ist Besitzer der UEFA A-Lizenz, Hennebichler weiß: „Er hat die nötige Expertise.“

Eichhorn selbst, der als Lehrer in Hollabrunn unterrichtet, blickt der Aufgabe freudig entgegen: „Es hat sich gut angehört. Mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten ist ja auch eine Sache, die ich gerne mache.“ Nachsatz: „Eine Amateurmannschaft ist was ganz anderes, als eine ‚normale‘ Kampfmannschaft. Weil da viele Faktoren zusammenkommen.“

Nach seinem Engagement beim SC Retz in der Landesliga (2018/19) kehrte er dem Erwachsenenbereich den Rücken und war beim SK Wullersdorf im Nachwuchs tätig: „In den letzten paar Jahre hab ich mich dort mit der Jugend beschäftigt.“