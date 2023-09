Suche nach Trainer und der richtigen Einstellung

Bitter verlief das „Debüt“ von Horns Interimstrainer Michael Hennebichler bei den Amateuren. Der NLZ-Leiter übernahm vorübergehend von Daniel Vladisavljevic, nachdem sich dieser in der Vorwoche zurückzog. In Stockerau kam man mit 0:6 unter die Räder. Die Horner sind damit mit nur zwei Punkten weiterhin Tabellenletzter. „Jetzt gilt es, die Burschen wieder aufzubauen“, weiß Hennebichler, der resümiert: „Ich denke, insgesamt sind wir einfach zu jung. In den entscheidenden Situationen fehlt uns die Ruhe.“

Junge Spieler in die Pflicht genommen

Geschäftsführer Andreas Zinkel versucht eine Einordnung und nimmt so manchen Kicker in die Pflicht: „Wir haben gewusst, dass das richtig schwierig wird. Leider bringen viele Spieler nicht die richtige Einstellung mit, und fühlen sich schon jetzt zu Höherem berufen. Das finde ich immer recht beachtlich, wenn man sich mit seiner Performance in der 2. Landesliga nicht durchsetzen kann, dass man sich dann schon woanders sieht.“

Den Grund dafür sieht Zinkel bereits in jungen Jahren: „Leider ist es im Nachwuchsfußball mittlerweile usus, dass den jungen Spielern in Permanenz erklärt wird, wie gut sie sind. Leider steht dieser Glaube oft mit den dargebrachten Leistungen am Spielfeld in keinem Zusammenhang. Dann kommen noch die Eltern und sehen in ihrem Sohnemann den nächsten Lionel Messi – auch damit tun sie ihren Kindern nichts Gutes. Aber das ist auch für uns ein Learning, um noch genauer hinzusehen, wer den Weg mit uns gehen möchte. “

Im Fokus steht aber nicht nur die Suche nach einer passenden Einstellung, sondern alsbald einen Nachfolger für Vladisavljevic finden. „Wir müssen uns jetzt intern zusammensetzen und besprechen, wie wir weiter machen. Ich stehe auch in der Mitverantwortung, eine Lösung zu finden.“ Bis es diese gibt, bleibt Hennebichler an der Seitenlinie. Er weiß, dass es kein leichtes Unterfangen wird, meinte ehrlich: „Momentan ist es eine richtig schwere Situation. Wir hätten uns das alle anders vorgestellt. Wir werden eine Kandidatenliste erstellen und dann mit etwaigen Kandidaten Kontakt aufnehmen.“ Geschäftsführer Andreas Zinkel hat auch eine weitere Option im Kopf: „Eine ganz schwierige Situation. Wir prüfen die Möglichkeiten, die es gibt – es ist aber durchaus möglich, dass Michi Hennebichler bis zum Winter Trainer der Amateure bleibt.“