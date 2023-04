Comeback! „Gregs“ ist wieder da

Werbung

Langenlebarns bittere 0:2-Heimniederlage gegen Stockerau, die mit einem umstrittenen Elfmeter eingeläutet wurde, hatte auch Positives. Nämlich das überraschende Comeback von Gregor Waiss. Eineinhalb Jahre hatte der Angreifer verletzt zuschauen müssen, seit dem Auswärtsspiel in Wullersdorf am 16. Oktober 2021 war er außer Gefecht gewesen. Immer wieder war der Physiotherapeut nach seiner OP an der Achillessehne zurückgeworfen worden. Bis Samstag. In der Reserve hatte er es zuvor gar nicht probiert, nur im Training, und auch das nur ein Mal pro Woche. „Da ist es mir aber erstaunlich gut gegangen. Und dann hat mich der Trainer gefragt, ob ich es versuchen möchte. Und ich habe gedacht: ja, probieren wir es.“ In der 75. Minute war es soweit, wurde Gregor Waiss gemeinsam mit Langzeit-Kapitän Matthias Bauer beim Stand von 0:1 eingewechselt. Und tatsächlich: Das Muskelpaket brachte viel frischen Wind, hatte sehr gute Momente und von seiner Zweikampfstärke augenscheinlich nichts eingebüßt. „Er wirbelt ordentlich herum“, staunte auch Präsident Wolfgang Friedrich. Waiss hatte nach guter Vorarbeit von Markus Horaczek auch die größte Chance aufs Ehrentor, traf beim Versuch, einen „Spitz“ anzubringen, den Ball aber nicht voll.

Das zweite Tor des Abends machte somit kein Wechselspieler von Langenlebarn, sondern einer von Stockerau. „Das war mein Aufwärmen“, lachte Stockeraus „Physio“, die Manuel Brenner vor dessen Einwechslung individuelle Übungen aufgetragen und auch das Aufwärmen der anderen Wechselspieler beaufsichtigt hatte. Auch das war einer der Unterschiede, die ins Auge fielen.

In der Tabelle ist Langenlebarn auf den elften Platz abgerutscht. Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten und einen möglichen Abstiegsplatz. Es gilt, zwei Vereine hinter sich zu lassen – angesichts des Sternchens, der eine automatische Rückreihung bei Punktegleichheit bedeutet, eine heikle Aufgabe. Was für Langenlebarn spricht, ist die Auslosung. Die am Papier schwersten Gegner hat man schon hinter sich. Und dann gibt es noch die Hoffnung, dass aus der 2. Landesliga nur der Letzte absteigt.

Am Freitag gastiert Langenlebarn in Mistelbach. Stefan Gugganig (gegen Stockerau im Urlaub) ist wieder dabei.