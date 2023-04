Es bleibt spannend bis zum Schluss

Werbung

Langenlebarn empfängt am Sonntag den SV Sierndorf. Anpfiff zur Matinee ist um 11 Uhr.

Markus Horaczek ist mit der bereits neunten gelben Karte gesperrt. Langenlebarns Kapitän führt damit das Gelbe-Karten-Ranking in der Liga an. Ansonsten sind alle Mann an Bord – also auch Angreifer Gregor Waiss, der zuletzt nach eineinhalb Jahren Verletzungspause ein gelungenes Comeback gefeiert hatte.

„Sierndorf ist eine wirklich gute Mannschaft und gegen uns Favorit. Wir wollen zuhause aber an die zuletzt starke Leistung gegen Stockerau anknüpfen. Ein Punkt ist sicher möglich, drei wären ein Wahnsinn“, hofft sportlicher Leiter Günter Flehberger auf eine Überraschung.

Langenlebarn setztauf Heimstärke

Der SDL setzt auf seine Heimstärke. Die Heimspiel-Bilanz ist ausgeglichen. Klammert man das mit 0:3 strafverifizierte 0:0 gegen Brunn aus, wurden vor eigenem Publikum drei Spiele gewonnen und drei verloren. Das Torverhältnis: 11:11. Die Niederlagen setzte es gegen Herbstmeister Korneuburg, den Dritten Stockerau und – als Ausrutscher – ausgerechnet gegen den Vorletzten Bad Vöslau.

Sierndorf hat mit Langenlebarn noch eine Rechnung zu begleichen. Der Tabellensechste brennt auf Revanche für das 1:1-Unentschieden im Hinspiel, in dem Langenlebarn der schmeichelhafte Ausgleich in der Nachspielzeit aus einem indirekten Freistoß im Sechzehner gelungen war, nachdem der Tormann den Ball zu lange in Händen gehalten hatte. Das Auswärtsspiel in Mistelbach wurde auf den 1. Mai verschoben und die für Sonntag angesetzt gewesene Heimpartie gegen Wolkersdorf auf Samstag, 29. April, vorverlegt. Im Saisonfinish trifft Langenlebarn auf die direkten Gegner im Abstiegskampf, warten also lauter „Sechs-Punkte-Spiele“.

Kann zum Befreiungsschlag werden, aber auch dazu führen, dass der Druck immer größer wird. In der letzten Runde gastiert der SDL in Eggendorf. „Ich bin davon überzeugt, dass wir es bis zum Schluss selbst in der Hand haben werden“, so Flehberger. Was die tatsächliche Zahl der Absteiger betrifft, gibt es viele Fragezeichen. Es beginnt in der Regionalliga Ost. „In Siegendorf ist der komplette Vorstand zurückgetreten. Und was mit Bruck passiert (im November aus der Regionalliga ausgestiegen), weiß man nicht. Fusioniert Stripfing mit der Austria? Und wird die 1. Landesliga (wie bereits kommuniziert; Anm.) tatsächlich auf 16 Vereine aufgestockt?“, fragt sich Flehberger, der aber, „um auf der sicheren Seite zu sein“, trotzdem von zwei Absteigern ausgeht.

Aktuell steigen aus der 1. Landesliga nur zwei Vereine und ohne Bruck gar nur der Letzte ab. Auf den Abstiegsrängen befinden sich mit Kilb und Spratzern zwei West-Vereine, sodass es in der 2. Landesliga Ost nur einen Absteiger geben würde.