Langenlebarn steigert sich von Spiel zu Spiel

Eine Hitzeschlacht gibt Anlaß zur Hoffnung. Was Langenlebarn phasenweise gegen Brunn/Gebirge ablieferte hatte echt 2. Landesliga-Niveau. Das Tempo war trotz der tropischen Temperaturen sehr hoch - und Brunn ist sicher keine „Daumenlutscher-Truppe“. Im Gegenteil: Von beiden Mannschaften wurden sehenswerte Aktionen abgeliefert. Das am Ende Langenlebarn das bessere Ende für sich hatte, lag an der größeren Bereitschaft über die Grenzen zu gehen. Aber natürlich auch an Unterschiedsspielern wie Osmani und Slama, die beide ihre „Trickkisten“ auspackten.

Mannschaft ging geschlossen in die Donau

Das 1:0 war ein Tor Marke „Titschi-Tatschi“, der legendären Wiener Schule der Dreißiger-Jahre, die später die Spanier in Tiki-Taka münden ließen: Elvis Osmani agierte wie im „Käfig“, schaute kurz Richtung Tor und versenkte die Kugel mittels „Spitz“ im langen Eck - ein Zungenschnalzer-Tor! Auch das 3:1 von Flo Slama war ein echter Hingucker: Vorbereitet vom „Dynamiker“ Buchinger, der mit seinem kraftvollen Vorstoß Slama in tolle Schußposition brachte - dieser donnerte mittels „Banane“ die Kugel ins Kreuzeck. Ein tolles Tor als Abschlußergebnis. In dieser Höhe voll verdient.

Danach nahmen die Spieler ein Vollbad in der Donau! Sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet, aber auch als Abschluß ein toller Gag. Coach Matej Mitrovic und der sportliche Leiter Günter Flehberger stießen ins selbe Horn: „Wir freuen uns über diese sehr gute Darbietung, das war schon annähernd das, was wir uns vorstellen!“ Jetzt wartet mit Stockerau eine Mammutaufgabe.