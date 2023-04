Die Gründe für den Sierndorfer Erfolgslauf

Mit dem 4:1-Auswärtssieg in Langenlebarn fügte der SV Sierndorf dem Aufsteiger die höchste Heimniederlage zu und unterstrich, weshalb man gemeinsam mit Stockerau die beste Frühjahrsmannschaft ist. Zehn von zwölf möglichen Punkten gegen starke Gegner, unter anderem Brunn oder eben die Stockerauer, sorgen für zufriedene Gesichter bei Trainer Lukas Fürhauser und Co. – wir kennen die Gründe:

1) Die Breite im Kader

War der Herbst noch von vielen Ausfällen gekennzeichnet, bleibt der Verletzungsteufel Sierndorf momentan fern. Gepaart mit den Winter-Transfers kann Führhauser mit einem großen Kader arbeiten.

2) Die stabile Defensive

Nur zwei Treffer in vier Partien – beide übrigens aus Standardsituationen, einem Elfmeter und einem Freistoß – zeigen, dass Abwehrchef Rene Herbst und Co. eines der am härtesten zu knackenden Bollwerke der Liga sind.

3) Ein Krusic „on fire“

Fast schon prophetisch hoffte Fürhauser vor dem Rückrundenauftakt, dass Stürmer Uros Krusic explodiert. Und das tat der 23-Jährige: Drei Tore aus den letzten vier Spielen, dazu einige Assists und ein ständiger Unruheherd, so ist Krusic ohne Zweifel einer der besten Angreifer der Liga. „Er hat ein irrsinniges Potenzial“, weiß auch Fürhauser.