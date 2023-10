Sag Hallo zum Abstiegsgespenst!

„Wir müssen den Ernst der Lage jetzt erkennen“, findet SV-Sierndorf-Trainer Lukas Fürhauser klare Worte. Nach der 0:1-Pleite im Derby gegen Obergänserndorf rutschte man auf Platz 14 ab und liegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz. Es war die dritte Niederlage in Folge, die fünfte aus den letzten sieben Spielen – für eine Mannschaft, die im Vorjahr noch unter den Top fünf landete, eindeutig zu wenig.

„Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir Spiele verlieren, die eigentlich nicht zu verlieren sind. Wir sind vorne zu harmlos und machen hinten zu viele Fehler, die unsere Gegner meist eiskalt ausnützen. Und wenn du mal unten drinnen bist, dann ist dir das Glück auch nicht hold“, so die bittere Bilanz von Fürhauser, der aber trotzdem positiv gestimmt ist: „Wir haben in jedem Spiel unsere Chancen und sind nicht unterlegen, also tot sind wir noch lange nicht.“

Das stimmt, und deshalb bekommt Fürhauser auch Rückendeckung von Stefan Lamp, dem sportlichen Leiter der Sierndorfer: „Ich habe keine Zweifel an unserem Trainer und dem Team, aber natürlich wissen wir, dass wir jetzt im Abstiegskampf angekommen sind.“ Lamp erinnert zudem an einen Umstand: „Wir waren vor zwei Jahren in einer ähnlichen Situation und haben uns dann selbst wieder aus der Negativspirale rausgezogen. Darauf hoffe ich jetzt auch wieder, Potenzial haben wir ja genug.“