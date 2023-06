Erster Triplepack für Brenner im letzten Spiel

Seit 1996 beim Verein und über 400 Spiele im rot-schwarzen Dress – eine SV Stockerau-Legende sagte am vergangenen Freitag vor eigenem Publikum Lebewohl: Die Rede ist vom 31-jährigen Manuel Brenner, der gegen Brunn zum letzten Mal im Stadion Alte Au auflief, ehe er die Fußballschuhe nach Saisonschluss an den Nagel hängt.

„Ich wollte nicht zu viel darüber nachdenken, bin in die Partie reingegangen, um sie zu genießen“, verriet Brenner. Und seine Leistung war tatsächlich ein Genuss: Zunächst traf er mit einem abgefälschten Freistoß zum 1:0. „Da hat der Fußballgott auf mich runtergeschaut, denn in neun von zehn Fällen geht der nicht rein (lacht)“, meinte Brenner. Danach traf er mit einem herrlichen Drehschuss im Strafraum zum 2:0. „Das hat er echt gut gemacht“, lobte auch sein Trainer Robert Haas. Und schließlich versenkte er noch einen Volley zum 4:0. Danach wurde er ausgewechselt, erhielt seinen verdienten Abschiedsapplaus und Standing Ovations. „Okay, da wurde es doch ein wenig emotional, aber einen schöneren Abschied hätte ich mir nicht wünschen können“, meinte Brenner. Übrigens ist er sich sicher, dass es sein erstes Match für Stockerau war, indem er dreimal traf. „Da bin ich mir sicher, einen besseren Zeitpunkt für diese Premiere hätte es nicht geben können, oder (lacht)?“

Jetzt als Co-Trainer in die Wiener Stadtliga

Damit möbelte er seine Statistik noch einmal auf, hält bei sechs Treffern in 20 Spielen und zeigt, dass er fußballerisch noch immer genug Klasse hat. Da rückte der 5:2-Erfolg der Stockerauer im Kampf um Platz drei fast in den Hintergrund. Dem Fußball wird er in Zukunft auch erhalten bleiben, so wird Brenner Co-Trainer von Stockeraus Ex-Trainer Thomas Slawik beim SV Schwechat in der Wiener Stadtliga. „Das ist eine reizvolle Aufgabe für mich, wo ich auch sehen kann, ob das Trainergeschäft für mich eine Zukunftsoption ist“, so Brenner.

Und seiner Lenaustadt wird er ohnehin erhalten bleiben, als Fan und alleine, weil die meisten seiner Freunde dem Verein eng verbunden sind. „Und eines Tages vielleicht in einer anderen Funktion“, ließ sich der Mittelfeldspieler entlocken. Ein Schaden wäre das für den SV Stockerau sicher nicht ...