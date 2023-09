Neues System, neues Glück?

Nach drei Spielen mit nur einem mageren Punkt schoss sich der SV Stockerau mit einem 6:0 gegen die Horn Amateure (vorläufig) aus der Krise. Auch weil Coach Robert Haas personelle und taktische Änderungen vornahm.

Erstere bestanden darin, dass die Bisamberger Neuzugänge Philip Holzer und Nico Schiesser ihren Weg zurück in die Startformation fanden, und Zweitere in einem 3-1-4-2-System, was durchaus gefällig zum Ansehen war. Oder wie es Haas formulierte: „Wir hätten auch zweistellig gewinnen können.“ Stimmt, denn alleine der starke Dreifach-Torschütze Thomas Jackel, der gefühlt bei jedem Treffer seinen Fuß oder Kopf im Spiel hatte, hätte noch doppelt so oft treffen können. Was auffällt: Schon nach 60 Minuten stand es 6:0. Wer jetzt ein ganz böses Horner Debakel vermutete, wurde enttäuscht. Denn ersten schalteten die Stockerauer mindestens einen Gang zurück, wurden im Abschluss fahrlässiger und zweitens warf Haas die Rotationsmaschine an, wechselte beinahe die gesamte Bank ein.

Damit liegt Stockerau auf Platz sechs der Tabelle, allerdings geht es in dieser so ausgeglichenen Liga extrem eng zu. Zwischen Tabellenführer Ad- mira Panthers mit 17 Zählern und dem Achten Vösendof liegen nur fünf (!) Zähler – und das zur Hälfte der Herbstsaison. „Alles ist noch offen“, weiß Haas.