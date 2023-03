Sorge um Spielmacher

SV Sparkasse Stockerau

Neo-Coach Robert Haas hat einige Sorgenfalten bekommen. Zum einen wird sich das Comeback von Top-Torjäger Marwin Bio weiter verzögern und zum anderen muss er weiterhin auf Spielmacher Martin Demic verzichten. Dieser laboriert an einer Muskelverletzung und wurde von Haas jetzt zum Spezialisten geschickt.

„Ich denke, das hängt mit einer früheren Kreuzbandverletzung zusammen. Für mich ist das bitter, weil er unser Denker und Lenker im Spiel ist“, seufzt der Trainer. Zudem sind einige Spieler am Höhepunkt der Vorbereitung laut Haas schon ziemlich geschlaucht. Das erklärt dann auch die dürftige Vorstellung beim 1:1 gegen den allerdings starken Gebietsligisten aus Hohenau.

SC Sparkasse Korneuburg

Das Auf und Ab in der Vorbereitung des SC Sparkasse Korneuburg ging auch in der Vorwoche munter weiter. Nach einer durchaus ordentlichen Trainingswoche fand am Freitagabend ein Testspiel gegen den Zweitlandesligisten Herzogenburg statt, das allerdings nicht nur ergebnis-, sondern auch leistungstechnisch eine „Nullnummer“ war.

Auch wenn Trainer Gerald Schalkhammer Leistungsträger wie Maximilian Balzer, Benjamin Sulimani oder Daniel Hautzinger fehlten, will der Übungsleiter das nicht als Ausrede hernehmen: „Das war zu wenig.“ Dennoch gab es Lichtblicke für ihn: Zum einen feierte in der Schlussphase Ömer Topal sein Comeback, bis er allerdings im meisterschaftsfitten Modus ist, wird es noch ein paar Wochen dauern. Zum anderen gewann Schalkhammer Erkenntnisse in Sachen Aufstellung: „Meine Startelf habe ich jetzt schon im Kopf.“

TSU Neumed Obergänserndorf

„Du kannst schon verlieren, aber du darf nicht gegen einen 1.-Klasse-Verein vier Gegentore bekommen“, war der sportliche Leiter der Obergänserndorfer, Darijo Majstorovic, nach der 3:4-Testspielpleite seiner Mannen gegen Spillern verärgert. Da half es auch wenig, dass der neue Stürmer Mato Tadic immer besser ankommt.

Dafür gibt es (halbwegs) positive Nachrichten bei einer weiteren Offensivkraft: Der 34-jährige Mario Dilberovic stieg wieder ins Lauftraining ein. Er soll langsam herangeführt werden, denn mittlerweile ist eine Diagnose da: „Er laboriert an einer Schambeinentzündung, da müssen wir behutsam sein“, weiß Majstorovic.

